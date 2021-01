DRK Gelsenkirchen eröffnet Drive-In für Corona-Schnelltests

Am Katastrophenschutz-Zentrum bietet das DRK Gelsenkirchen ab Dienstag, 26. Januar, Corona-Schnelltests an. Schwerpunkt werden Besucher von Seniorenheimen sein, aber auch Privatpersonen können den Dienst nutzen.

Ab Dienstag, den 26. Januar, bietet das DRK Gelsenkirchen im Katastrophenschutz-Zentrum an der Adenauerallee 100 einen Drive-In für Corona-Tests an. Interessierte können sich dort von Montag bis Sonntag in der Zeit von acht bis 19 Uhr im Vorbeifahren auf COVID-19 testen lassen.

Bei Seniorenheimbesuchern werden Kosten in der Regel übernommen

Das Angebot richtet sich primär an Besucherinnen und Besucher von Alten- und Pflegeheimen. Die Testkapazitäten sollen durch eine schnellere Testung und die Fokussierung auf einen Ort optimal ausgenutzt werden. Jeder, der getestet werden muss, soll auch kurzfristig getestet werden können. In der Regel werden die Testkosten von den besuchten Einrichtungen übernommen. Aber auch Privatpersonen können den Dienst für sich in Anspruch nehmen. Für sie werden dann allerdings 29,75 Euro pro Person und Test fällig. Das DRK stellt dann eine Rechnung aus, eine Zahlung vor Ort ist nicht möglich.

Ein Leitsystem führt die Teilnehmer zum Testpunkt am DRK-Haus (Haus 7) auf dem Gelände. Dort findet der Antigen-Schnelltest auf der Rückseite des Gebäudes statt. Im Anschluss fahren die Getesteten auf die Vorderseite, um innerhalb von 15 bis 30 Minuten ihr Ergebnis zu erhalten. Nach der Mitteilung des Testergebnisses verlassen sie mit einer Testbestätigung einfach wieder das Gelände über die geradeaus gelegene Ausfahrt.

