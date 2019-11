An zwei Stellen in Gelsenkirchen fischte die Polizei am Montag zahlreiche Autofahrer aus dem fließenden Verkehr. (Symbolbild)

Gelsenkirchen. Große Kontrollaktion gegen Alkohol- und Drogenkonsum hinterm Steuer: Die Polizei Gelsenkirchen war am Montag an zwei Stellen in der Stadt aktiv.

Drogen und Alkohol: Polizei überprüft 136 Autofahrer

Gegen Alkohol- und Drogenkonsum hinterm Steuer: Die Polizei Gelsenkirchen hat am Montag erneut eine große Verkehrskontrolle durchgeführt – diesmal zunächst an der Gecksheide in Buer. Dort zogen die Polizeibeamten in der Zeit von 7 bis 9.30 Uhr 72 Autofahrer aus dem fließenden Verkehr.

Kontrolle an der Gecksheide in Buer

In einem Fall fertigten die Beamten eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bei gleichzeitigem Drogenkonsum. Dem 32-jährigen Gelsenkirchener war die Fahrerlaubnis bereits wegen einer Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss entzogen worden.

Auch einen 18-jährigen Fahranfänger aus Lünen erwischte es. Bei ihm fiel der Drogenvortest positiv aus. Beide Männer mussten ihre Fahrzeuge vor Ort stehen lassen und die Beamten zur Blutprobenentnahme begleiten. Außerdem fertigten sie zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen und erhoben fünf Verwarnungsgelder.

Verlegung der Kontrollstelle nach Gelsenkirchen-Bismarck

Ab 10 Uhr wurde die Kontrollstelle zur Hochkampstraße Ecke Alfred-Zingler-Straße in Bismarck verlagert, wo die Einsatzkräfte bis 13.30 Uhr insgesamt 64 Fahrzeugführer überprüften. Einen 29-jährigen Mann aus Gelsenkirchen erwartet nun ein Strafverfahren, da er ohne Fahrerlaubnis unterwegs war.

„Nebenbei“ schrieben die Polizisten sieben Ordnungswidrigkeitenanzeigen, unter anderem wegen Handynutzung am Steuer sowie mangelhafter Ladungssicherung. Fünfmal wurde Verwarnungsgeld erhoben. Negativ aufgefallen sind auch einige Autofahrer, die ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten.