Einbrecher erbeuten Bargeld und Schmuck in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Ückendorf Einbrecher haben im Gelsenkirchener Stadtsüden zugeschlagen. Zur Beute gehörten unter anderem Bargeld und Schmuck.

Winterzeit ist Diebeszeit, Einbrecher haben in der dunklen Jahreszeit Hochsaison. Am Sonntag, 3. Januar, sind Unbekannte in Gelsenkirchen in eine Doppelhaushälfte eingebrochen.

Einbrecher stehlen in Gelsenkirchen auch einen Laptop

Ein oder mehrere Täter sind am Sonntag im Zeitraum zwischen 15 und 19 Uhr in eine Doppelhaushälfte an der Görresstraße im Stadtteil Ückendorf eingedrungen. Sie entwendeten Bargeld, Schmuck und auch einen Laptop. Nach dem Einbruch flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung. Als die Bewohner bei ihrer Rückkehr den Einbruch bemerkten, alarmierten sie die Polizei.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren abonnieren +++

Gelsenkirchener Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei hofft nun auf zeugen, die in dem fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook