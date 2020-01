Ein Einbrecher drang am Mittwoch in eine Wohnung in Gelsenkirchen-Ückendorf ein. (Symbolbild)

Gelsenkirchen-Ückendorf. In ein Einfamilienhaus in Gelsenkirchen ist am Mittwoch eingebrochen worden. Die Polizei sucht jetzt nach dem Täter und bittet Zeugen um Hilfe.

Einbruch in Ückendorf: Polizei Gelsenkirchen sucht Zeugen

Ein bislang unbekannter Täter brach am Mittwochabend, 8. Januar, zwischen 20 und 20.30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Gelsenkirchener Stadtteil Ückendorf ein. Das teilt die Polizei mit.

Den Angaben zufolge ereignete sich der Einbruch an der Straße Hinter Behmers Hof. Der Einbrecher schlug eine Fensterscheibe ein und gelangte so in die Wohnräume. Hier öffnete er mehrere Schubladen sowie Schränke und stahl einen Tablet-PC. Als der Langfinger das Haus wieder verließ, kehrte die Eigentümerin zurück. Der Täter lief in unbekannte Richtung davon.

Besonders detailliert kann der Einbrecher nicht beschrieben werden. Bekannt ist: Er ist schlank, trug zur Tatzeit eine dunkle Mütze und war insgesamt dunkel gekleidet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder -8240 (Kriminalwache) entgegen.

Allgemeiner Hinweis der Polizei Gelsenkirchen

Bekanntermaßen ist die dunkle Jahreszeit auch eine gute Zeit für Einbrecher. Daher rät die Polizei: Sichern Sie Ihr Zuhause, damit es Ihr Zuhause bleibt! Das Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz der Polizei Gelsenkirchen berät dazu neutral und kostenlos. Zudem kann jeder Bürger durch Aufmerksamkeit einen aktiven Beitrag zur Verhinderung von Einbrüchen leisten. Eine Kultur des Hinsehens und Handelns macht es den Tätern schwerer. Wer seine Umgebung und Nachbarschaft im Auge behält, verdächtige Personen oder Geschehnisse wahrnimmt, sollte sofort die Polizei über 110 informieren.