Nora Nordmanntanne (im Hintergrund) wartet seit Tagen verzweifelt auf einen Käufer, der ihr Einlass in seine gute Stube in Gelsenkirchen gewährt.

Gelsenkirchen. Kurz vor Heiligabend sucht so mancher Gelsenkirchener noch nach dem passenden Weihnachtsbaum. Wir sprachen exklusiv mit Nora Nordmanntanne.

Eine Nordmanntanne im Exklusiv-Interview: „Ich nadle nicht!“

Bald ist Heiligabend! Und in vielen Familien ist es bewährte Tradition, den Weihnachtsbaum erst am Morgen des 24. Dezember zu kaufen und aufzustellen. Während der bevorstehenden Festtage dreht sich das Leben daheim in der guten Stube fast ausschließlich um den dekorierten Baum. Für die ist das nicht immer ein Zuckerschlecken. Das und vieles mehr verriet Nora Nordmanntanne im exklusiven Interview mit WAZ-Redakteur Thomas Richter.

WAZ: Frau Nordmanntanne,...

Nordmanntanne: Bitte nennen sie mich Nora!

Okay! Nora, zunächst einmal möchte ich ihnen ein Kompliment aussprechen: Sie riechen gut!

(leicht verlegen) Ach, vielen Dank. Ich weiß ja, dass meine Cousine Elvira Edeltanne noch viel intensiver nach Wald und Weihnachten duftet. Wir Nordmanntannen sind da ja bekanntlich etwas dezenter unterwegs. Aber ich freue mich natürlich, wenn es bei ihnen angenehm in der Nase kitzelt.

Sie stehen bei einem Tannenbaumverkäufer am Straßenrand hier in Bulmke-Hüllen. Wieso wurden sie denn bislang noch nicht verkauft?

(im Schmollton) Weil sich der feine Herr Verkäufer erst gestern dazu bequemt hat, mich aus diesem blöden, weißen Netz zu befreien, in dem ich jetzt schon ein paar Tage hier herumliegen musste. Erst nachdem der gute Mann fünf andere Tannen verkauft hatte, wurde ich von dem Stapel da drüben gezogen und aufgestellt. Na ja, wenigstens können die Menschen jetzt erkennen, wie ich wirklich aussehe.

Ganz schön stattlich, finde ich. Sie sind ja bestimmt 1,80 Meter groß...

Gestern waren es noch zwei Meter. Doch weil dieser blöde Verkäufer plötzlich meinte, dass das viel zu viel wäre, hat er – zack, zack – einfach ein Stück von meinem Stamm abgesägt. Ich fühle mich jetzt einfach nur noch mickrig (schluchzt).

Wo kommen sie denn eigentlich her?

Ich bin ein Mädchen vom Land. Komme aus dem Sauerland, um genau zu sein. Da bin ich aufgewachsen.

Im wahrsten Sinne des Wortes...

Ja, all’ meine bisherigen sieben Lebensjahre habe ich auf einer Plantage bei Meschede verbracht. Umgeben von rund 8000 anderen Nordmanntannen. Wenn man so lange wie ich immer am selben Fleck ausharren muss und immer mit denselben Nachbarn den Alltag verbringt, dann gehen einem irgendwann zwangsläufig die Gesprächsthemen aus. Von daher ist es jetzt ganz nett, weil ich hier am Verkaufsstand auch mal andere Bäume kennen lerne.

Und wie sind die so?

Das lange Warten auf den neuen Besitzer: Diese Bäume teilen derzeit noch das Schicksal von Nora Nordmanntanne. Foto: Fabian Strauch / WAZ FotoPool

Unterschiedlich! Also die Blaufichten da drüben brauchen sie gar nicht anzusprechen. Die sind die ganze Zeit eingeschnappt, weil sie so gut wie keiner mehr mitnehmen will. Die Kiefern sind bei uns hier die Angsthasen. Ihre Zweige brechen immer so leicht ab. Die bekommen sofort Panik, wenn ein Käufer vor ihnen steht und erzählt, welch dicke Kugeln er gleich an ihre Äste hängen will. Am robustesten sind bei uns die Nobilistannen, die da hinten stehen (deutet mit ihrer leicht krummen Spitze in eine Ecke des Platzes). Die sind zwar nicht sehr bekannt, aber die halten lange.

Wie ist das denn so bei ihnen mit dem Nadeln?

Jetzt kommen sie mir hier mal nicht komisch, Herr Reporter! Ich fühle mich voll frisch. Bis es bei mir anfängt zu rieseln, da muss ich schon direkt neben einer voll aufgedrehten Nachtspeicher-Heizung stehen. Mein persönliches Motto lautet: Nora nadelt nicht!

Wenn sie es sich aussuchen dürften, sollte ihr Besitzer dann elektrische oder doch lieber echte Wachskerzen für ihre Beleuchtung nutzen?

Um Gottes Willen! Gehen sie mir ja weg mit diesen echten Kerzen. Das ist eine offene Flamme, guter Mann! Und ich bin eine Tanne. (drohend) Mit Fragen wie diesen spielen sie hier ganz schön mit dem Feuer.



Verzeihen sie, das wollte ich nicht. Gibt es denn noch mehr Dinge, vor denen sie sich über Weihnachten fürchten?

Es ist ja mein erstes! Aber auf der Plantage gab es Gerüchte, dass Katzen schlimm seien, die meinen, wir Tannenbäume sind so standfest wie Betonsäulen. Sind wir aber nicht! Oder Kleinkinder, die glauben, dass sie uns eine Freude bereiten, wenn sie kräftig am Lametta ziehen. Tatsächlich droht auch dann der Umsturz. Am schlimmsten sollen aber jene Menschen sein, die gern unterm Baum Weihnachtslieder singen und irrtümlich glauben, sie hätten eine himmlisch-schöne Stimme. Für uns Tannen ist das die Hölle.





In diesem Sinne: Frohe Weihnachten, Nora!

Das wünsche ich ihren Lesern und meinem zukünftigen Käufer auch.