Erstes Corona-Testzentrum in Gelsenkirchener Hotel eröffnet

Gelsenkirchen-Buer Normalerweise wohnen im Hotel Zum Schwan in Gelsenkirchen-Buer Übernachtungsgäste. Jetzt kann man sich dort auf Corona testen lassen.

Weihnachten steht vor der Tür - und viele Menschen, die planen, das Fest zusammen mit der Familie zu verbringen, sind unsicher, fürchten, ihre Angehörigen unwissentlich mit dem Coronavirus zu infizieren. Ein klein wenig mehr Sicherheit bietet da ein Coronatest. Seit Donnerstag vergangener Woche kann man den mit wenig Aufwand in Gelsenkirchen-Buer bekommen - in einem eigens dafür umfunktionierten Hotel.

Normalerweise wohnen im Hotel Zum Schwan an der Urbanusstraße in Buer, einem kleinen, gemütlichen Drei-Sterne-Haus, Übernachtungsgäste. Weil das zu Coronazeiten aber sowieso schwierig ist, entschied sich Inhaber Ilhan Bükrücü, das Hotel für vorerst drei Monate zu schließen und stattdessen dort ein "Medicare Testzentrum" zu errichten. Bei Medicare handelt es sich um einen Franchise-Anbieter aus Köln, der in mehreren Städten in Deutschland Testzentren betreibt. Das Zentrum in Buer ist das erste seiner Art in Gelsenkirchen.

Seit vergangen Donnerstag ist das Gelsenkirchener Testzentrum aktiv

"Wir wollten vor allem in Hinblick auf die kommenden Feiertage den Menschen die Möglichkeit bieten, sich Gewissheit zu verschaffen, ob sie infiziert sind oder nicht", erklärte Leon Sahin, Mitarbeiter im Testzentrum in Buer. "Viele Leute machen sich Sorgen, wenn sie über die Feiertage mit älteren Verwandten zusammenkommen, die bekanntlich zur Risikogruppe zählen", sagt er. Mit einem negativen Testergebnis könne man entspannter gemeinsam Weihnachten feiern.

Seit Ende vergangener Woche hat das Zentrum geöffnet, bis jetzt hätten schon viele Menschen von dem Angebot Gebrauch gemacht. "Von Tag zu Tag werden es mehr", sagt Leon Sahin.

So funktioniert das Testverfahren

Idealerweise geht der Test vollkommen kontaktlos über die Bühne. Im Internet kann man sich zum Test anmelden und bekommt dann einen QR-Code zugeschickt, den man sich ausdrucken oder ihn auf dem Handy vorzeigen kann. Ein Test kostet 39,90 Euro, bezahlt wird auch online, über Kredit-, EC-Karte oder Internetbezahlsysteme. „Durch die vorherige Online-Terminvergabe vermeiden wir Schlangenbildung vor dem Zentrum und gewähren so bestmöglichen Schutz“, sagt Leon Sahin.

Im Testzentrum zeigt man dann den QR-Code vor, der eingescannt wird, dann begibt man sich über ein Einbahnstraßensystem in den eigentlichen Testbereich. Ein Mitarbeiter in kompletter Schutzkleidung nimmt dann den Test vor: Mit einem Wattestäbchen wird ein Abstrich aus dem Rachenraum genommen, der dann in einer Testflüssigkeit gelöst wird. Die Flüssigkeit wird auf ein Teststäbchen geträufelt, auf dem dann nach etwa 15 Minuten das Ergebnis abzulesen ist.

Das Angebot kann auch mobil genutzt werden

Bei dem Test handelt es sich um einen Antigen-Schnelltest, es werden aber auch PCR-Tests angeboten, die allerdings zur Auswertung in ein Labor geschickt werden müssen. Das Testergebnis erhält man dann per Mail oder als Nachricht aufs Handy. "Wir bieten auch mobile Tests an", sagt Leon Sahin - wer also nicht mobil genug ist, um an die Urbanusstraße zu kommen, kann einen Termin zum Besuch vereinbaren.

Wer mehr über das Thema wissen möchte, kann sich im Internet informieren. Die Adresse: www.covid-testzentrum.de