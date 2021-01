Ertappter Dieb schlägt Bewohner in Gelsenkirchen

Baumaterial hat ein Dieb (Symbolbild) am Donnerstag, 21. Januar, in Gelsenkirchen gestohlen. Dabei wurde er von einem Bewohner ertappt. Der Täter schlug zu und flüchtete.

Gelsenkirchen-Ückendorf Baumaterial hat ein Dieb in Gelsenkirchen gestohlen. Dabei wurde er von einem Bewohner ertappt. Der Täter schlug zu und flüchtete.

Ein Dieb ist am Donnerstag, 21. Januar, von einem zurückgekehrten Bewohner überrascht worden. Der Langfinger stahl gerade Baumaterial. Darauf angesprochen, schlug der Täter den Gelsenkirchener und entkam mitsamt Beute per Fahrrad.

Attacke auf Hausbewohner am Erlenkamp in Gelsenkirchen-Ückendorf, Flucht Richtung Festweg

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Donnerstag gegen gegen 12.45 Uhr am Erlenkamp in Ückendorf. Von einer dortigen Baustelle am Haus entwendete der Dieb das Baumaterial. Nach dem Angriff auf den 48-jährigen Bewohner flüchtete in Richtung Festweg.

Der Gesuchte ist circa 1,70 Meter groß, etwa 45 Jahre alt und hat eine schlanke

Statur, ein rundes Gesicht sowie schwarze, glatte zum Mittelscheitel gekämmte

Haare. Zur Tatzeit trug er eine Jeans und eine Trainingsjacke.

Hinweise an die Polizei: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

