Ertappter Dieb schubst Gelsenkirchener Detektiv und flieht

Diesen gesuchten Dieb haben Überwachungskameras in einem Gelsenkirchener Geschäft gefilmt. Die Gelsenkirchener Polizei fragt: Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung des Täters führen?

Gelsenkirchen-Altstadt Ein Ladendetektiv hat einen Dieb auffliegen lassen in Gelsenkirchen. Der Täter wird aber handgreiflich, schubst den Aufpasser weg und flieht.

In einem Fall von räuberischen Diebstahl bittet die Gelsenkirchener Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Ermittler fragen: Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung des Täters führen?

Täter schubst Ladendetektiv weg und ergreift die Flucht

Der gesuchte Mann nahm laut Polizeibehörde am Montag, 9. März, zwischen 11.40 bis 11.45 Uhr Ware aus einem Kaufhausregal an der Bahnhofstraße und steckte sie in eine Tasche. Als er den Kassenbereich verließ, ohne die Ware zu bezahlen, wurde er angesprochen. Daraufhin schubste er den Ladendetektiv weg, floh aus dem Geschäft und ließ die Tasche mit dem Diebesgut zurück. Auf Filmaufnahmen einer Überwachungskamera des Geschäftes ist der Mann zu sehen.

Wer Hinweise zu dem abgebildeten Mann geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365 8240 (Kriminalwache) zu melden. Die Fotos und die Beschreibung des Täters sind auch im Fahndungsportal der Polizei NRW zu finden: https://url.nrw/4qe.

Lesen Sie hier mehr Nachrichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie uns auch auf Facebook