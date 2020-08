Exhibitionist belästigt Joggerin an der Erzbahntrasse

Eine Joggerin auf der beliebten Erzbahntrasse in Gelsenkirchen ist am Samstag, 1. August, gegen 10.50 Uhr von einem Exhibitionisten verfolgt und belästigt worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gelsenkirchen-Bismarck. Eine Joggerin auf der Erzbahntrasse in Gelsenkirchen ist von einem Exhibitionisten verfolgt und belästigt worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine Joggerin auf der beliebten Erzbahntrasse in Gelsenkirchen ist am Samstag, 1. August, von einem Exhibitionisten verfolgt und belästigt worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Mann lief hinter der Joggerin her und fing an, zu onanieren

Laut Polizei ist die 34 Jahre alte Gelsenkirchenerin am Samstag gegen 10.50 Uhr auf der Erzbahntrasse in Bismarck unterwegs gewesen, als ein Mann sie ansprach und ihr hinterher lief. Auf der Straße Bickerer Höfe fing der Mann an zu onanieren, anschließend lief zurück in Richtung Erzbahntrasse. Die Frau flüchtete in Richtung Erdbrüggenstraße.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Der Beschreibung nach ist der gesuchte Mann 20 bis 30 Jahre alt und hat dunkle Haare. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt, einer dunklen Jogginghose mit weißen Streifen. Zudem trug er eine Umhängetasche.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 7112 oder 0209 365 8240.

Lesen Sie hier mehr Nachrichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie uns auf Facebook