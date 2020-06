Fahndung: Flohmarkt-Diebin hebt Bargeld in Gelsenkirchen ab

Gelsenkirchen-Erle Ein Portemonnaie mit EC-Karte erbeutete eine Taschendiebin auf dem Flohmarkt an der Veltins-Arena. Später hob sie Geld ab, wurde dabei gefilmt.

Mit Fahndungsfotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen eine mutmaßliche Taschendiebin und EC-Kartenbetrügerin.

Beute: Bares und EC-Karte, mit der später illegal Geld abgehoben wurde

Der gesuchten Frau wird vorgeworfen, am Samstag, 7. März, gegen 11.55 Uhr auf dem Flohmarkt an der Veltins-Arena in Erle einer 46 Jahre alten Gelsenkirchenerin das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen zu haben. Daraus nahm sie das Geld und eine EC-Karte, mit der sie wenig später Geld bei einer Bankfiliale in Bismarck abhob. Dabei wurde sie gefilmt.

Beschreibung: Die gesuchte Frau ist etwa 20 bis 30 Jahre alt und trug zur Tatzeit eine schwarze Mütze, eine Sonnenbrille, eine weiße Hose mit Blumenmuster, rote Turnschuhe und eine graue Jacke mit Kapuze.

Hinweise zu der abgebildeten Frau an die Polizei unter den Rufnummern 0209 365 8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365 8240 (Kriminalwache). Fotos und Beschreibung der Gesuchten sind auch im Fahndungsportal der Polizei zu finden: https://url.nrw/4qY

