Fest-Bestellungen machen Gelsenkirchener Gastwirte glücklich

Das Gasthaus Plettenberg an der Buer-Gladbecker-Straße in Gelsenkirchen-Buer serviert an Neujahr u.a. Königsberger Klopse und Spaghetti mit Garnelen in Tomatensauce. Interessierte können die Gerichte telefonisch bestellen und dann abholen.

Gelsenkirchen. Einige Restaurant-Betreiber bieten den Abhol-Service auch zu Silvester und an Neujahr an. Besonders Stammkunden nutzen das Angebot.

Viele Gelegenheiten zum Feiern hatten Gelsenkirchener Gastronomen seit Beginn der Corona-Pandemie nun wirklich nicht. Dennoch: Weihnachten machte seinem Ruf, für strahlende Augen zu sorgen, alle Ehre - zumindest bei einigen Restaurant-Betreibern, die zum Fest einen Abholservice anboten.

Etliche Gastronomen äußerten sich auf Anfrage der Redaktion sehr zufrieden mit der Resonanz, Carmelo Campisi von "La Scala" in Buer schwärmte gar: "Es lief bombig! Wir sind sehr glücklich, dass so viele Kunden bei uns Speisen bestellt haben."

Besonders gut taten Gelsenkirchener Gastronomen die Aufmunterungen

Dabei orderten diese nicht nur die in Alu-Schälchen verzehrfertig servierten Gerichte, sondern auch Vorspeisen, Desserts und Weine - "eben ein ganzes Weihnachtsmenü", so Campisi stolz. Tipps zum Erwärmen gab's gratis dazu, denn zahlreiche Kunden planten Zanderfilet, Ochsenbäckchen und Gänsekeule für den ersten Feiertag ein.

"Sehr zufrieden" äußerte sich auch Klaus Geißler vom Hotel-Restaurant Schloss Berge in Buer. "Diese Nachfrage hatten wir so nicht erwartet. Unser Angebot wurde wirklich sehr gut angenommen." : "Es war schön zu hören, dass wir ihnen fehlen. Viele haben auch unser Engagement und das Essen gelobt."

Die meisten Bestellungen stammten von Stammgästen

Wie bei "La Scala" und Schloss Berge waren es auch im Gasthaus Plettenberg in Buer zu 80 Prozent Stammgäste, die den weihnachtlichen Bestell- und Abholservice nutzten. "Wir haben aber auch neue Gesichter gesehen", so Betreiberin Kerstin Schirmanski. Sie und ihr Mann Jörg waren mit der Nachfrage am ersten und zweiten Feiertag "den Umständen entsprechend zufrieden, denn natürlich hätten wir ohne Corona mehr Umsatz gemacht."

Auch sie freuten sich über die Aufmunterungen der Gäste. "Viele haben schon die Sorge, dass so mancher Gastronom die Pandemie nicht überleben wird", hat sie die Bestellungen auch als bewusste Unterstützung in einer schwierigen Situation wahrgenommen.

Bei einigen Gastwirten war Luft nach oben

"Gut geklappt" hat der Bestellservice auch im Restaurant "Mezé Mezé" an der Grenzstraße in Gelsenkirchen: "Es war mehr als erwartet", so Joannis Gkortsou. Das Ristorante Trulli in der Altstadt hingegen äußerte sich enttäuscht über die "verhaltene" Resonanz. "Es war doch recht ruhig."

Luft nach oben war auch für Mato Horvat, Inhaber des Waldhauses Resse, das zum Fest mit "Mythos Görsmeier" an der Kurt-Schumacher-Straße kooperierte. "Die Nachfrage aus dem unmittelbaren Umkreis war gut, aber aus anderen Städten kam kaum jemand." Er führt dies auch darauf zurück, "dass viele Leute aus Angst vor Ansteckung sich kaum mehr aus dem Haus trauen und sich deshalb auch zu Weihnachten nichts Außerplanmäßiges wie Speisen aus dem Restaurant gegönnt haben."

+++

Diese Restaurants kochen vorbestellte Gerichte auch an Silvester

Wer sich für die ausgefallene Party mit seinem Lieblingsgericht vom Restaurant trösten möchte: Viele Gastronomen bieten den Bestell- und Abholservice auch zu Silvester und Neujahr an: "La Scala", Schlesischer Ring 3, etwa serviert u.a. Zanderfilet mit frischen Trüffeln, gefüllte Kalbfleischröllchen oder Lachs mit Hummersauce. Telefonisch bestellt werden können die Gerichte bis Mittwoch, 30. Dezember, 20 Uhr (0209 307 41), Abholzeit ist an Silvester und Neujahr jeweils von 16.30 bis 20 Uhr.

Auch das Küchenteam vom Restaurant Schloss Berge, Adenauerallee 103, steht wieder am Herd. Die Palette reicht u.a. von Wildschweinsauerbraten über Bauerngans mit Honig bis zum Steckrübeneintopf. Die Gastronomie nimmt Bestellungen bis Mittwoch, 30. Dezember, auf; abholbereit sind die Gerichte jeweils von 12 bis 16.30 Uhr (0209 177 40).

Königsberger Klopse im Gasthaus Plettenberg

Das Gasthaus Plettenberg, Buer-Gladbecker-Straße 21, hat u.a. Königsberger Klopse, Schnitzel Julischka oder Spaghetti mit Garnelen in Tomatensauce auf der Speisekarte. Abgeholt werden können die Gerichte am 1., 2. und 3. Januar, jeweils von 16 bis 20 Uhr. Möglich ist eine Bestellung jeweils ab 15 Uhr (0209 39 57 56).

Einsatzbereit an Silvester und Neujahr ist auch Horvat vom Waldhaus Resse, Wiedehopfstraße 16. Dort erhältlich sind besonders Fleisch-, Pfannen- und Grillgerichte, weitere Speisen nach Absprache. Bestellt werden können diese bis Mittwoch, 30. Dezember, 20 Uhr; abholbar sind sie dann bis 20 Uhr (0209 722 60).

Hausgemachte Pasta im "Ristorante Trulli"

Die hausgemachte Pasta und die große Auswahl an Pizzen des "Ristorante Trulli", Von-der-Recke-Straße 6, können Fans der italienischen Küche auch an Silvester genießen - und sich sogar liefern lassen: Bestellbar sind die Speisen am 31. Dezember bis 16 Uhr, geliefert wird u.a. in der Altstadt und in Heßler von 17 bis 21 Uhr (0209 155 09 99).

Auch das griechische Lokal "Mezé Mezé", Grenzstraße 34, liefert bestellte Gerichte an Silvester und Neujahr. Ob Dorade mit Fenchel, Rinderleber mit Metaxasauce oder Hackfleisch-Steak: Gastronom Gkortsou bittet um eine Info bis Mittwoch, 30. Dezember, möglich ist diese ausnahmsweise aber auch bis Silvester, 31. Dezember. Ausgeliefert wird an Silvester bis 21.30 Uhr (0172 9652525).

