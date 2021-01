"Wie ein normaler Feiertag": Wenig zu tun hatte die Feuerwehr in der Silvesternacht in Gelsenkirchen.

Silvester Feuerwehr lobt Gelsenkirchener für Disziplin an Silvester

Gelsenkirchen "Kein einziger typischer Silvester-Einsatz" für die Feuerwehr Gelsenkirchen. Der Verdacht illegaler Böllerei hat sich nicht bestätigt.

Die Feuerwehr Gelsenkirchen zieht nach der Silvester-Nacht im Pandemie-Jahr eine "sehr positive Bilanz". Wie Feuerwehrsprecher Carsten Jost auf Nachfrage der Redaktion mitteilte, hat es in der Neujahrsnacht "nicht einen typischen Silvester-Einsatz und nicht einen Böller-Einsatz gegeben."

Lediglich ein Papierkorb an einer Laterne habe für kurze Zeit in Flammen gestanden. Außerdem habe es eine Rauchentwicklung durch eine Wunderkerze gegeben. "Es gab aber kein Feuer, das durch Pyrotechnik ausgelöst wurde", sagte Jost. Seine Kollegen hätten nicht mehr zu tun gehabt als an einer normalen Nacht.

Silvester-Nacht: Wie ein ganz normaler Feiertag

Nicht bestätigt wurde laut Jost die Befürchtung, dass sich Feuerwerk-Fans wegen des Verkaufsverbots für Silvesterraketen mit illegalen Böllern ausgestattet hätten. Zumindest habe es keinen Rettungseinsatz aufgrund von böllerbedingten Verletzungen geben.

"Deshalb", so Jost, "muss man den Gelsenkirchenern ein großes Lob aussprechen." Die Bevölkerung habe sich sehr diszipliniert und sehr ruhig verhalten. "Wenn man nicht gewusst hätte, dass ein neues Jahr gefeiert wird, hätte man denken können, es sei ein ganz normaler Feiertag gewesen." (gowe)