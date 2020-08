Fünf Gartenlauben in Gelsenkirchen aufgebrochen

Gelsenkirchen-Resser Mark. Einbrecher haben in Gelsenkirchen mehrere Gartenlauben gewaltsam aufgebrochen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Einbrecher haben in Gelsenkirchen, Stadtteil Resser Mark, zu Wochenbeginn mehrere Gartenlauben gewaltsam aufgebrochen. Zur Beute konnte noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ziel der Einbrecher: Kleingartenanlage Im Emscherbruch in der Resser Mark

Laut Polizeibehörde sind unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Sonntag, 9. August, 18 Uhr, und Montag, 10. August, 6.30 Uhr, in mindestens fünf Gartenlauben in der

Kleingartenanlage an der Straße Im Emscherbruch in der Resser Mark eingebrochen.

Zur Beute und zu den entstandenen Sachschäden können noch keine Angaben gemacht

werden. Die Gelsenkirchener Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Kontakt: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

