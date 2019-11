Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Für zwei Termine gibt es noch Karten

Die ausverkaufte Premiere findet am Sonntag, 1. Dezember, 15 Uhr statt. Die 15 ebenfalls ausverkauften Schulvorstellungen folgen vom 2. Dezember bis 21. Januar. Restkarten gibt es noch für die Vorstellung am Sonntag, 8. Dezember, 11 Uhr. Ansonsten ist auch ein Besuch am Sonntag, 19. Januar, 15 Uhr möglich.

Es wird darum gebeten, rechtzeitig Karten zu reservieren. Weitere Informationen zur Reservierung und zu den Vorstellungen auf: www.consoltheater.de