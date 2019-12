Das Gebäude Bismarckstraße 300 in Gelsenkirchen ist einsturzgefährdet. Am 25. April beginnt der Abriss.

Jahresrückblick Gelsenkirchen 2019 – der Rückblick: Was im April geschah

Gelsenkirchen. Was die Gelsenkirchener 2019 bewegte: Im April wird das Gebäude Bismarckstraße 300 abgerissen. Außerdem erregt ein Brief ans ZDF die Gemüter.

Der Gelsenkirchener Jahresrückblick in chronologischer Reihenfolge – diesmal: April 2019.

Die Hiobsbotschaft erreicht die GGW, die Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH, am späten Nachmittag des 1. April, ein Gutachter schlägt Alarm: Aus seiner Sicht ist das Gebäude Bismarckstraße 300 einsturzgefährdet. Die Straße bleibt vorerst gesperrt. Der Abriss beginnt Ende des Monats.

Die SG Eintracht Gelsenkirchen klagt über einen Gammelplatz und hofft auf Unterstützung. Am 3. April soll Besuch von höchster Stelle kommen: DFB-Präsident Reinhard Grindel hatte sich angekündigt. Zu dem Besuch kommt es allerdings nicht: Grindel tritt einen Tag vorher aufgrund einer Affäre um die Annahme einer Luxusuhr zurück.

Bernhard Fessler (65) geht in den Ruhestand. 18 Jahre lang war er Präsident des auch für Bottrop zuständigen Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen. Er wird vor allem den „guten Ton im Haus, die harmonische Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen“ vermissen.

Mit der gezielten Sprengung der Zünder werden zwei britische Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg auf einem Feld in Gelsenkirchen-Beckhausen unschädlich gemacht. Etliche Anwohner müssen ihre Häuser räumen.

Der Cirque Bouffon feierte im ausverkauften Zelt vor dem Gelsenkirchener Musiktheater Uraufführung. Die Show „Lafolia“ wird begeistert gefeiert. Es gibt auch eine WAZ-Vorstellung.

Bange Stunden für Kunden und Mitarbeiter: Wegen einer Bombendrohung gegen die Primark-Filiale sperrt die Polizei am 4. April einen Abschnitt der Bahnhofstraße. Ein bis dato unbekannter Täter hat gegen 10 Uhr die Filiale des Textil-Discounters angerufen und mit einer Bombe gedroht. Gegen 11 Uhr durchkämmen Einheiten der Polizei mit Sprengstoffspürhunden das Gebäude, finden aber nichts. Gegen 12.45 Uhr gibt die Polizei die Bahnhofstraße wieder frei.

Gute Zahlen für ZF: Der Umsatz des Konzerns mit seinem Technologiezentrum in Gelsenkirchen liegt 2018 bei 36,9 Milliarden Euro. Das Ergebnis nach Steuern: 2,1 Milliarden Euro.

Nach Testphasen mit dem 5-Minuten-Takt 2018 steht nun fest: Ab Dezember gilt für die Straßenbahnlinien 301 und 302 ein durchgehender 7,5-Minuten-Takt. In der Politik kommt das nicht bei allen gut an. Eine Sorge: Staus für Autofahrer.

Medicos auf Schalke wächst im Arena-Park: Neben dem Hotel Courtyard by Marriott wird in Kooperation mit dem Bundesligisten FC Schalke 04 ein Komplex entstehen, der Kompetenzen für Leistungssport, Rehabilitation, Forschung und Fortbildung konzentriert.

Ein Brief erregt die Gemüter auch in Gelsenkirchen. Nach dem schlechten Abschneiden fast aller Ruhrgebietskommunen bei der Studie zur Lebensqualität 2018 – Gelsenkirchen landete hier bekanntlich auf dem 401. von 401 Plätzen – schreiben die Oberbürgermeister und Landräte aus dem Revier einen Boykott-Brief ans ZDF. Sie erteilen dem Sender zu einer Umfrage für zwei neue Ranglisten („Familienatlas“ und „Seniorenatlas“, mittlerweile ebenfalls veröffentlicht) eine Absage. Auch Frank Baranowski macht mit beim Boykott der Studie. Das ZDF verteidigt sich.

Die Armutsstudie der Bertelsmann-Stiftung führt Gelsenkirchen als Spitzenreiter. Die Situation wird verschärft durch Arbeitslosigkeit und Zuzug.

Auf der Kreuzung An der Rennbahn/Turfstraße in Horst kollidiert eine Straßenbahn mit einem Lkw und springt aus den Gleisen. Es kommt zu massiven Staus im Berufsverkehr. Eine 16-Jährige wird bei dem Unfall verletzt.

Ein Gelsenkirchener Fotograf, der die Tochter seiner Frau mehrfach sexuell missbraucht hatte, muss ins Gefängnis. Das Landgericht Essen verurteilt ihn zu dreieinhalb Jahren Haft. Traurig an dem Fall ist, dass die Mutter ihrer 13 Jahre alten Tochter offenbar nicht geglaubt hatte.

In der Gelsenkirchener Zoom-Erlebniswelt eröffnet ein Schildkrötengarten. Hier leben 30 Tiere, die in freier Wildbahn vom Aussterben bedroht sind.

Buer feiert fünf Jahre Markt am Dom: Seit 2014 hat sich der Feierabendmarkt auf dem Urbanus-Kirchplatz zu einem Publikumsmagneten entwickelt.

BP investiert bis 2022 rund 45 Millionen Euro am Rhein-Herne-Kanal und baut die Logistikkapazitäten aus. Zwei Millionen Tonnen Kraftstoffe will BP so zusätzlich auf die Schiene bringen. Zudem entstehen drei neue Großtanks mit jeweils 15.000 Kubikmeter Fassungsvermögen.

Eine Umweltspur nach Düsseldorfer Vorbild ist in Gelsenkirchen kein Thema. „Dafür sieht hier niemand eine Chance. Das würde den Verkehr zusammenbrechen lassen“, so Stadtsprecher Martin Schulmann.

Die Deutsche Umwelthilfe kritisiert eine Ausnahmegenehmigung für BP, die das Unternehmen bei seinen hiesigen Raffinerien zurzeit von strengeren Abgasgrenzwerten befreit. Die Bezirksregierung begründet die Ausnahme mit einem zu kleinen Zeitfenster: „Wir können rein rechtlich keine Dinge verlangen, die technisch unmöglich sind.“

Das Opel-Autohaus Doerpinghaus in Buer schließt am 30. April. Das traditionsreiche Unternehmen mit rund 40 Mitarbeitern hatte Anfang März ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt.