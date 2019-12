Gelsenkirchen. Was die Gelsenkirchener 2019 bewegte: Im Februar stirbt Rudi Assauer. Außerdem feiert die TV-Reihe „Feuer & Flamme“ erneut einen großen Erfolg.

Gelsenkirchen 2019 – der Rückblick: Was im Februar geschah

Der Gelsenkirchener Jahresrückblick in chronologischer Reihenfolge – diesmal: Februar 2019.

Eine Expertenjury hat die ersten 35 Talentschulen für NRW ausgewählt – mit dabei sind vier Schulen aus Gelsenkirchen. Der Schulversuch geht zum Schuljahr 2019/20 mit 22 Schulen aus der Region Ruhr an den Start, unter ihnen das Berufskolleg Königstraße, die Gesamtschulen Horst und Ückendorf und das Ricarda-Huch-Gymnasium.

7000 bis 9000 Wohnungen stehen in Gelsenkirchen leer. Doch Wohnraum, der wirklich gebraucht wird, gehört nicht dazu: Seniorengerechte, barrierefreie Wohnungen, öffentlich gefördert, das heißt, für Mieter bezahlbar, sind auch in unserer Stadt rar. 2000 solcher Wohnungen fehlen zurzeit, schätzt Harald Förster, Geschäftsführer der Gelsenkirchener gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (GGW). Warum sie dennoch nicht gebaut werden? Förster: „Es lohnt sich für Investoren einfach im Moment einfach nicht.“

Ein neuer Club für Gelsenkirchen: „M One“ eröffnete Anfang Februar. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Endlich ein Angebot – sagen nicht wenige –, das das Gelsenkirchener Nachtleben neu aufmischt: Der Barclub „M One“ eröffnet Anfang Februar seine Türen auf dem neuen „Stölting Harbor“-Gelände.

In der St. Laurentius-Kirche in Horst wird der letzte Gottesdienst, die letzte Eucharistiefeier gefeiert. Es kommt Bischof Franz-Josef Overbeck.

Und noch ein letzter Gottesdienst: Auch in der St. Georgskirche in der Altstadt heißt es Abschied nehmen. An Mariä Lichtmess endet die pastorale Nutzung des Gebäudes.

Gegen Sachbeschädigung, aggressive Randalierer oder Jugendliche, die im und um den Hauptbahnhof herum Passanten verbal aggressiv angehen wollen Einsatzkräfte noch gezielter vorgehen. Polizei und der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) werden ihre Präsenz noch einmal erhöhen. Intensiviert wird auch die Zusammenarbeit mit dem Management des Bahnhofcenters, der DB sowie lokalen Gewerbetreibenden.

Trauerfeier für Rudi Assauer in buerschen Dom am 15. Februar 2019. Foto: Karsten Rabas / Schalke 04

Schalke unter Schock! Kurz vor dem Anpfiff des DFB-Pokalspiels gegen Fortuna Düsseldorf am 6. Februar erhalten Fans und Mitglieder die Nachricht, dass der langjährige Manager Rudi Assauer im Alter von 74 Jahren gestorben ist. Viele Gelsenkirchener reagieren mit Bestürzung. So sagt etwa Oberbürgermeister Frank Baranowski: „Er hat den Verein und besonders seine erfolgreichen Zeiten geprägt. Damit hat er natürlich über den Verein hinaus auch die Stadt geprägt.“ Ohne ihn hätte es die Veltins-Arena nicht gegeben. Assauer wird am 12. Februar in aller Stille und im engsten Familienkreis beigesetzt. Eine große Trauerfeier findet drei Tage später im buerschen Dom statt.

Beim Automobilzulieferer ZF an der Freiligrathstraße wird weiter an der Zukunft gebaut. Wie das Werk aufgestellt wird, wie die Produktion dort künftig aussehen wird – all das wird noch verhandelt. Eigentlich sollte die Produktion im Werk Ende 2018 eingestellt werden. Im vergangenen November dann die Wende: Das Werk soll erhalten bleiben. Laut ZF soll nun bis 2021 ein neues Zentrum für Zukunftstechnologien in Schalke-Nord angedockt werden.

Gelsenwasser und Gelsen-Net sind jetzt Geschäftspartner: 25,1 Prozent der Geschäftsanteile der Gelsen-Net mbH hat die Gelsenwasser AG erworben. Die Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH behält mit 74,9 Prozent die Mehrheit an Gelsen-Net.

Anlässlich des Tages des Notrufs informieren 41 Feuerwehren im gesamten Land auf Twitter live von ihrer Arbeit. Auch Gelsenkirchen ist dabei.

José Luis García-Galera, neuer Standortleiter der BP-Raffinerie in Gelsenkirchen. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

José Luis García-Galera übernimmt die Leitung der BP-Raffinerie in Gelsenkirchen. Nick Spencer leitet künftig das globale Raffineriegeschäft.

Die Stadt Gelsenkirchen hat 2018 weniger Geld durch Temposünder als noch in den Vorjahren eingenommen. Das teilt die Verwaltung auf WAZ-Nachfrage mit. Im Vergleich zu 2017 sank die Summe der Bußgelder um über 200.000 Euro – auch weil es weniger Messgeräte gab.

Dieselfahrverbote drohen Gelsenkirchen: Nun könnte sich die Lage entspannen. Die EU-Kommission verzichtet offenbar auf ein Veto gegen das Vorhaben der Bundesregierung, durch eine Lockerung der Stickoxid-Vorschriften Dieselfahrverbote in vielen Städten zu vermeiden.

Im Turm des buerschen Rathauses machen die Uhren, was sie wollen. Alle zeigen unterschiedliche Zeiten an. Eine Firma aus Buer wird mit der Reparatur beauftragt.

Immer mehr Fahrgäste der Bogestra kaufen ihr Ticket am Smartphone. Der Anteil am Gesamtumsatz ist aber weiterhin sehr gering: rund 1,5 Prozent.

Der Klang der Glocke Heiliges Kreuz wird nach dem Umbau der Kirche zum Veranstaltungsort als Pausensignal erklingen. Das Denkmal an der Bochumer Straße wird ab 2021 bespielt.

In die Raffinerien in Horst und Scholven will BP bis 2023 einen dreistelliger Millionenbetrag investieren. Damit reagiert das Unternehmen auf die im Oktober 2017 von der Bundesregierung in nationales Recht aufgenommene EU-Forderung von 2014, die Grenzwerte für Stickstoffoxide, Schwefeloxide und Ammoniak zu reduzieren.

Die 2. Staffel von „Feuer & Flamme“ war für den WDR ein großer Erfolg. Foto: Lutz Leitmann / WDR

So viele Zuschauer können sich einfach nicht irren: „Feuer & Flamme“, die neunteilige Dokumentation über den Arbeitsalltag der Gelsenkirchener Feuerwehr, ist ein Erfolg – und für Stadt und Retter gleichermaßen ein großartiger Imagegewinn.