Hitzerekord auf der Schalker Meile in Gelsenkirchen: 45,7 Grad am 25. Juli 2019.

Gelsenkirchen. Was die Gelsenkirchener 2019 bewegte: Im Juli ist es heiß. Zudem kommt die Stadt kaum nach, Nester des Eichenprozessionsspinners zu entfernen.

Gelsenkirchen 2019 – der Rückblick: Was im Juli geschah

Der Gelsenkirchener Jahresrückblick in chronologischer Reihenfolge – diesmal: Juli 2019.

Das Marienhospital Gelsenkirchen feiert: Zum großen Festakt mit prominenten Gästen aus Politik, Verwaltung und Stadtgesellschaft, üppigem Bühnenprogramm und Schlemmerbuffet anlässlich des 150-jährigen Bestehens sind auch 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geladen.

Viele sehr alte Bäume in Gelsenkirchen sterben zu sehen, bedrückt Revierförster Matthias Klar. Die Trockenheit der vergangenen beiden Jahre und jetzt schon wieder die Fortsetzung der extremen Hitze setzen den Wäldern und der Natur übel zu. Viel schlimmer, als man es erahnen konnte.

Für viele berufstätige Eltern beginnt mit dem Wechsel von der Kita in die Grundschule die Zeit des Improvisierens in Sachen Betreuung. Der Grund sind fehlende Plätze in der Offenen Ganztagsbetreuung an Grundschulen. 3323 Plätze stehen zur Verfügung. Dagegen meldeten 3404 Eltern im Februar bei der Schulanmeldung Betreuungsbedarf an.

Die Gelsenkirchener Müllabfuhr soll bald umweltfreundlicher und nahezu lautlos unterwegs sein. Um das zu erreichen, plant Gelsendienste den Einsatz von Sammelfahrzeugen mit Wasserstoff-Brennstoffzelle.

Ein Bogestra-Bus der neuen Linie 388 fährt auf der Schwarzmühlenstraße in Gelsenkirchen. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Gelsenkirchen hat eine neue Bus-Verbindung: die Linie 388. Sie verkehrt im Halbstundentakt zwischen Hauptbahnhof und Marienhospital Ückendorf. Die Linie fährt auf ihrer Tour an 21 Stationen Ärzte, Supermärkte und Banken in der Altstadt, Feldmark, Rotthausen und Ückendorf an und verbindet die Stadtteile dabei auf direkter Strecke miteinander – ein Novum.

Unbekannte sprechen eine Bombendrohung gegen den Hauptbahnhof Gelsenkirchen aus. Die Polizei evakuiert das Gebäude. Gefunden wird nichts.

Jeder dritte Student in NRW bricht sein Studium vorzeitig ab, in den Fächern Informatik, Elektrotechnik und Bauingenieurswesen scheitert sogar knapp die Hälfte. Auch an der Westfälischen Hochschule fangen deutlich mehr Erstsemester an, als Absolventen abschließen.

1400 Schülerinnen und Schüler bilden eine Menschenkette. Sie verbindet die drei Innenstadtgymnasien Gelsenkirchens. Es geht um Nachhaltigkeit und Toleranz.

Der Dachstuhl von Haus Leithe ist nach dem Brand schwer beschädigt. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Im Haus Leithe in Gelsenkirchen ist ein Feuer ausgebrochen. Der Brand kann schnell bekämpft werden, aber der Dachstuhl ist schwer beschädigt. Unklar ist zunächst, wie es jetzt weitergeht. Später meldet der Investor, der das Haus Leithe zu einem Domizil für gehobenere Wohnansprüche umbauen will, dass bereits fünf von elf Einheiten verkauft seien.

Mit 1,8 Millionen Euro fördert die Bundesregierung die Anschaffung von 20 Elektrobussen für die Bogestra. Im Laufe des kommenden Jahres sollen die modernen Fahrzeuge zum Stückpreis von 600.000 Euro über die Bochumer und Gelsenkirchener Straßen rollen. Elektrobusse sind derzeit noch rund doppelt so teuer, wie ein herkömmliches mit Diesel angetriebenes Fahrzeug.

Der Aral-Mutterkonzern BP Europa SE will seinen Raffinerie-Standort Gelsenkirchen grundlegend modernisieren und dafür zwei Milliarden Euro in die Hand nehmen. Geplant sind unter anderem Investitionen in neue Großtanks am Stadthafen Gelsenkirchen, eine Umrüstung der Raffinerietechnik und eine Modernisierung des Stromnetzes. Fackelaktivitäten, die Ärger bei den Anwohnern auslösen, sollen künftig seltener werden.

Der Rat hat den Klimanotstand ausgerufen und dem Klimaschutz einen größeren Stellenwert gegeben. Den Grünen geht das nicht weit genug.

Ärger gibt’s am Rande eines Toto-Konzerts: Die Stadt schreibt rund ums Amphitheater etwa 100 Knöllchen für Falschparker. Autofahrer werfen der Stadt Abzocke vor.

Die Einwohnerzahl in Gelsenkirchen wird bis 2040 sinken. Mehr als jeder zehnte Bürger ist dann älter als 80. Das sagt das Statistische Landesamt.

Ein Dauerthema 2019: die geplante Erweiterung der Zentraldeponie Emscherbruch. Mitte Juli ist die erste Anhörung beendet. Sowohl Anwohner und Bürgerinitiative als auch Vertreter des BUND und der Städte Gelsenkirchen und Herne sowie Deponiebetreiber AGR haben ihre Positionen der Bezirksregierung (BZ) Münster in der Emscher-Lippe-Halle vorgetragen. Später gibt es Vorwürfe: Naturschützer beschuldigen die AGR vor, Fotos zur Erweiterung geschönt zu haben.

Der neue Schutzstreifen für Radfahrer an der De-la-Chevallerie-Straße in Buer erregt die Gemüter. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

In Buer wird ein Schutzstreifen für Radfahrer angelegt. Die blaue Markierung entlang der De-la-Chevallerie-Straße erregt die Gemüter. Es gibt viel Kritik. Dagegen findet Bettina Lenort, Leiterin des Referats Verkehr, den Radstreifen richtig gut.

Der Eichenprozessionsspinner ist in Gelsenkirchen wie eine Plage. Vielen Gelsenkirchenern geht die Beseitigung der Nester nicht schnell genug. Mitte Juli sind laut Stadt noch über 1000 Bäume vom Spinner befallen.

Heiß, heißer, Sommer 2019: Laut WAZ-Test ist die Schalker Meile am 25. Juli der heißeste Ort der Stadt: 45,7 Grad!

Die Post gibt bekannt: Die Tage der Filiale Buer an der Königswiese sind gezählt. Das denkmalgeschützte Gebäude soll künftig für betreutes Wohnen genutzt werden. Wohin die Post zieht, gibt sie erst im Oktober bekannt: an die Hochstraße.