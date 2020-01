Extraschicht - die Nacht der Industriekultur“ fand am 29. Juni 2019 auch in Gelsenkirchen statt.

Gelsenkirchen. Was die Gelsenkirchener 2019 bewegte: Im Juni steigt die Extraschicht. Außerdem ertrinkt ein Kind im Schwimmbad – zum zweiten Mal in diesem Jahr.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gelsenkirchen 2019 – der Rückblick: Was im Juni geschah

Der Gelsenkirchener Jahresrückblick in chronologischer Reihenfolge – diesmal: Juni 2019.

Die Horster Straße ist eine willkommene Flaniermeile. Das dachte sich wohl das Gänsepärchen, das am Vormittag des 2. Juni über die viel befahrene Straße stolzierte – „unter außer Acht lassen der besonderen Tierverkehrsordnung“, wie die Polizei mit einem Augenzwinkern berichtet.

Der schwarze Pkw hat den weißen beschädigt und steht quer zur Straßenbahn, die nicht weiterfahren kann. Foto: Polizei Gelsenkirchen

Und zum Monatsbeginn gleich noch etwas aus dem Kuriositätenkabinett der Polizei: Auf der Bochumer Straße in Ückendorf muss ein Straßenbahnfahrer seine Bahn stoppen, weil ein Pkw quer auf der Fahrbahn steht und die Gleise blockiert. Der Fahrer, der nicht auffindbar ist, hat beim Parkversuch auch ein anderes Auto beschädigt.

Eine Armutsstudie der Bertelsmann-Stiftung führt Gelsenkirchen als Spitzenreiter. Hier ist jeder vierte Einwohner auf Stütze angewiesen. Besonders betroffen sind Kinder. „Überproportionale hohe Arbeitslosigkeit und Zuwanderung“ werden sowohl im jüngsten Armutsbericht als auch von der hiesigen Verwaltung, beispielsweise von Sozialdezernent Luidger Wolterhoff, als maßgebliche Einflussfaktoren für das schlechte Abschneiden Gelsenkirchens genannt.

Jeanette R. (62) hat gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten seit Mitte 2018 kiloweise Heroin aus den Niederlanden nach Gelsenkirchen geschmuggelt. Dafür muss die Wiederholungstäterin nun für vier Jahre ins Gefängnis.

Die St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH, zu der mehrere Krankenhäuser und Heime in der Stadt gehören, wird künftig von einer Doppelspitze geleitet: Hendrik Nordholt ist der Neue an der Seite von Susanne Minten.

Ballettdirektorin Bridget Breiner hat Gelsenkirchen im Sommer 2019 verlassen. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Ballettdirektorin Bridget Breiner verlässt zum Ende der Spielzeit das Musiktheater im Revier. Sie hinterlässt starke „Signaturen“. So lautet auch der Titel der Choreografie, die am 8. Juni Premiere feiert.

Trotz heißer Temperaturen öffnen Gelsenkirchens städtische Freibäder, das Sport-Paradies und das Jahnbad, erst am zweiten Juni-Wochenende. Das kalte Wetter zuvor ließ notwendige Renovierungsarbeiten länger dauern.

Die Müller-BBM Holding AG vereint vier Töchter unter einem Dach und konzentriert im Nordsternpark technisches Know-how. Die international aufgestellten Spezialisten für Akustiklösungen vom Schallschutz für Industrieanlagen bis zum Konzertsaal, für Anlagenbau, Luftreinhaltung, Messung und Beratung haben dafür über 14 Millionen Euro in ein dreigeschossiges Verwaltungsgebäude investiert.

Über Pfingsten feiern 7000 Besucher beim Rock Hard Festival in Gelsenkirchen und lassen sich dabei auch nicht von Starkwind und Regen stören.

Im Sport-Paradies ist ein Junge (2) ertrunken. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Zum zweiten Mal in diesem Jahr ertrinkt ein Kind in einem Gelsenkirchener Schwimmbad: Im Sport-Paradies Gelsenkirchen kommt ein Junge (2) aus Bochum bei einem Badeunfall ums Leben.

40.000 Menschen aus ganz Europa sind Mitte Juni in der Schalke-Arena zum „Elite-Seminar“. Dabei handelt es sich um eine dreitätige fragwürdige Veranstaltung der Firma „Lyconet“. Viele kommen aus dem Baltikum, Polen, Spanien oder Italien – allesamt äußerst vornehm gekleidet. „Es hatte etwas von einer Sekte“, schildert Reinhard Jäger, der unweit der Arena wohnt, seine Eindrücke von der Veranstaltung.

Der Soziale Arbeitsmarkt in Gelsenkirchen ist besser gestartet als erwartet. 305 Langzeitarbeitslose haben Arbeit, erhofft hatte man sich 200.

Der Eichenprozessionsspinner ist in Gelsenkirchen angekommen – hier im Nordsternpark. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Klein und unscheinbar wirken sie zwar auf den ersten Blick. Doch der Schein trügt: Die Raupen des Eichenprozessionsspinners sind äußerst gefährlich – und auch in Gelsenkirchen angekommen.

Der Rhein-Herne-Kanal wird ab 2022 in Gelsenkirchen ausgebaut. Auf einer Länge von vier Kilometern wird die Wasserstraße für große Frachtschiffe verbreitert. Vier Brücken müssen dafür umgebaut werden.

In Berlin diskutiert die SPD über einen neuen Chef. Genossen in Gelsenkirchen können sich OB Baranowski vorstellen. Doch der winkt ab. Er stehe für dieses Amt nicht zur Verfügung und widme sich weiterhin in vollem Umfang seinen Aufgaben in Gelsenkirchen.

„Du fetter, schwuler Jude“ – wenn das ein Elfjähriger zu einem Zehnjährigen sagt, ist das nicht irgendein blöder Spruch. Sondern eine Beschimpfung, die von einigen Vorurteilen und sehr viel Unwissen zeugt. Am Schalker Gymnasium ist ein Fünftklässler genau so beschimpft worden – und das ist keine Ausnahme.

Eine 32-jährige Frau wird bei einem Messerangriff vor der Schauburg in Buer schwer verletzt. Sie schwebt mehrere Tage in Lebensgefahr. Die Anwälte des Opfers werfen der Polizei und Justiz massive Versäumnisse, Fehler und Untätigkeit vor, weil die Verfolgung und Beleidigungen bis hin zu Morddrohungen in zahlreichen Anzeigen dokumentiert worden seien, ohne dass Polizei und Justiz ihre Möglichkeiten ausgeschöpft hätten. Die Polizei weist die Vorwürfe zurück.

Eine 35-jährige Frau wird am 23. Juni zum letzten Mal gesehen und seitdem vermisst: Der Fall Anna S. wird die Polizei mehrere Monate beschäftigen – bis ins Jahr 2020 hinein. Im November wird ein 46-jähriger Mann verhaftet. Er steht unter Mordverdacht. Ob Anna S. tot ist, will die Staatsanwaltschaft nicht mitteilen.

Im Gelsenkirchener Nordsternpark feiern die Besucher eine entspannte Extraschicht. Zwischen Turm und Bergbaustollen herrscht reger Betrieb.

Im Sport-Paradies wird ein Badegast durch einen Messerangreifer verletzt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, ging der Messerattacke ein Streit zwischen zwei Männern, 21 und 23 Jahre alt, voraus. Der 21-Jährige aus Gelsenkirchen soll Zeugen zufolge den anderem Mann zunächst verfolgt und dann mit dem Messer angegriffen und schwer verletzt haben.