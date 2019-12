Auch in Gelsenkirchen findet am 26. Mai 2019 die Europawahl statt.

Gelsenkirchen. Was die Gelsenkirchener 2019 bewegte: Im Mai stürzt die SPD bei der Europawahl ab. Außerdem wird klar, wo das neue Zentralbad gebaut wird.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gelsenkirchen 2019 – der Rückblick: Was im Mai geschah

Der Gelsenkirchener Jahresrückblick in chronologischer Reihenfolge – diesmal: Mai 2019.

Europa als Kontinent guter Arbeit, fairer Löhne und Sozialstandards sowie mit einer gerüsteten Industrie für das Zeitalter der Digitalisierung und des Klimaschutzes – das waren die zentralen Themen der Demonstration und Kundgebung anlässlich des Tags der Arbeit am 1. Mai. Etwas mehr als 500 Teilnehmer folgten laut Polizei dem Protestzug vom MiR in die City, um die 800 der anschließenden Kundgebung auf dem Neumarkt – spürbar weniger als noch in den vergangenen Jahren.

Sänger Pietro Lombardi tritt beim Renntag am 1. Mai auf. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Zum Renntag auf der Trabrennbahn kommen 15.000 Besucher. Nicht die Pferde, sondern C-Promis wie Pietro Lombardi, die Wollnys und Menderes stehen im Fokus.

Die Staatsanwaltschaft Hagen erhebt Anklage wegen Misshandlung und Totschlag gegen einen Mann (30) aus Plettenberg, der sein Pflegekind getötet haben soll. Das 18 Monate alte Kind starb am 2. Januar. Sein Pflegevater, der 30-Jährige aus Plettenberg, soll es geschlagen haben. Der Junge aus Gelsenkirchen war in die Obhut einer Pflegefamilie im Sauerland gegeben worden.

Anwohner des Gelsenkirchener Quartiers Graf Bismarck schlagen wegen Raser Alarm. Wolfgang Kothe, Sprecher der Interessengemeinschaft Graf Bismarck: „Polizei, Ordnungsamt und Verkehrsüberwachung treten massiver auf. Aber es reicht nicht. Die Szene hat sich etabliert.“ Das Kernproblem: Beschleunigungsrennen. 40 Punkte umfasst ein Katalog mit Gegenmaßnahmen.

Das Land NRW verklagt einen Ex-Lehrer aus Gelsenkirchen auf 509.000 Euro, denn: Neun Jahre lang hatte Heinrich B. seine Besoldung als Lehrer weiter kassiert, obwohl er längst aus dem Dienst ausgeschieden war.

Kein Skandal wie in Bayern – aber auch in Gelsenkirchen gibt es immer wieder Probleme bei den Abitur-Klausuren im Fach Mathematik. Die Analysis-Aufgaben hatten es diesmal wirklich in sich, bestätigt Martina Holz, Mathelehrerin am Max-Planck-Gymnasium.

Der letzte Wille des Verstorbenen ist eindeutig: Bettina Michel, Tochter von Schalke-Legende Rudi Assauer, soll laut Testament ihres Vaters das gesamte Vermögen erben. Ihre Halbschwester Katy bekommt nur den ihr gesetzlich zustehenden Pflichtteil.

Die Stadtverwaltung hat sich nach einer mehrmonatigen Prüfphase entschieden: Gelsenkirchen bekommt ein neues Zentralbad am jetzigen Standort. Überlegungen, den Neubau im Revierpark Nienhausen anzusiedeln, sind damit vom Tisch. Für diese Variante sah auch OB Frank Baranowski keine Vorteile.

Investor Thomas Bernau (l.) stellt bei einer PK die Pläne für die Sanierung der Markthalle Buer vor. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Eine gute Nachricht für Buer und ganz Gelsenkirchen: Die Baugenehmigung für die geplanten Veränderungen an der buerschen Markthalle ist erteilt. Mindestens sechs Monate kalkuliert Investor Thomas Bernau für Um- und Ausbau ein. In das Erdgeschoss soll ein Denns Bio-Supermarkt einziehen. Zur Springestraße hin sollen sich etwa drei Gastronomen die Fläche teilen – inklusive Terrasse, die laut Ordnungsamt abends bis 22 Uhr genutzt werden darf.

Es gibt auch gute Nachrichten aus #401GE: Nach einer Erhebung von Holidu, einer Suchmaschine für Ferienhäuser, ist Gelsenkirchen die grünste Stadt Nordrhein-Westfalens, liegt bundesweit auf Platz 7. Hierzu wurden die Flächen aller Parks im Stadtgebiet zusammengezählt und ins Verhältnis zur Einwohnerzahl gesetzt. 16,85 Quadratmeter Grünfläche gibt es laut Holidu hier pro Einwohner.

Zum siebten Mal in Folge steigerte der Service-Dienstleister Stölting den Umsatz. Für 2018 beziffert ihn das Unternehmen mit 185 Millionen Euro.

Zieleinlauf des 7. Vivawest-Marathons mit über 9000 Teilnehmern. Elias Sansar gewinnt. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

9344 Aktive laufen beim 7. Vivawest-Marathon mit. Elias Sansar gewinnt. Auf der Halbdistanz überrascht Anke Esser. Sie hängt in Gelsenkirchen locker die Männer ab.

Mehr als eine Million Euro haben die Evangelischen Kliniken in ihre komplett renovierte und umstrukturierte Klinik für Akut- und Notfallmedizin investiert. Nach gut zwei Jahren Planungs- und Bauzeit ist die neue Einheit unter Leitung des Chefarztes Dr. Norman Hecker (44) jetzt in Betrieb.

Die Volksbank Ruhr-Mitte gibt die Zahlen für 2018 bekannt: Die Bilanzsumme steigerte sich auf 2,17 Milliarden Euro (plus 2,5 Prozent).

Ein 30 Jahre alte Gelsenkirchener, der einen Busfahrer während der Fahrt brutal angegriffen und verletzt hatte, muss für drei Jahre und drei Monate ins Gefängnis.

Die Europawahl am 26. Mai wird für die SPD in Gelsenkirchen zu einer herben Klatsche. Gewinner sind die Bündnisgrünen sowie die AfD. Die konnte ihr Ergebnis aus 2014 von 7,6 Prozent mit nun 16,4 Prozent mehr als verdoppeln. Die SPD rutscht von 46,1 Prozent auf 25,7 Prozent erdrutschartig ab. Die CDU verlor ebenfalls: von 23,6 auf 19,6 Prozent.

Rammstein tritt im Mai zweimal in Gelsenkirchen auf. Aber wegen der Tickets gibt’s Ärger. Foto: Sebastian Konopka / FUNKE Foto Services

Beim Rammstein-Konzert in Gelsenkirchen ist für eine Reihe von Fans am Einlass Schluss. Ihre Karten, gekauft über Viagogo, sind gefälscht.

Umbaupläne für die Bochumer Straße werden der Öffentlichkeit vorgestellt: Das etwa 700 Meter lange Straßenstück, das immer wieder als Sinnbild für den Niedergang des Ruhrgebiets herhalten muss, soll schon in wenigen Jahren als Gegenbeispiel dienen.