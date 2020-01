Gelsenkirchen-Rotthausen. In Gelsenkirchen wurde am Wochenende ein Jogger an einer Fußgängerampel angefahren. Der 38-Jährige wurde schwer verletzt.

Gelsenkirchen: 38-jähriger Jogger an der Ampel angefahren

Ein 38-jähriger Jogger aus Gelsenkirchen wurde am Freitagnachmittag in Rotthausen schwer verletzt. Der Mann war in Rotthausen unterwegs und wollte die Hattinger Straße in Höhe der Straße am Mechtenberg an der dortigen Fußgängerampel überqueren.

An der Fußgängerampel zu Boden geschleudert

Dabei wurde er trotz Vollbremsung vom Auto eines 20-jährigen Gelsenkircheners erfasst, der mit seinem Fahrzeug in Richtung Innenstadt unterwegs war. Bei dem Zusammenprall wurde der Jogger zu Boden geschleudert. Nach Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Krankenwagen zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht.