Gelsenkirchen: 43-Jähriger nach Schulstreit in Gewahrsam

Gelsenkirchen-Ückendorf. Sechs Personen sind in Gelsenkirchen an einer Schule in Streit geraten, drei wurden verletzt, einer landete zur Beruhigung in Gewahrsam.

Zu einem handfesten Streit an einer Schule im Stadtsüden ist die Gelsenkirchener Polizei am Freitag, 28. Februar 2020, ausgerückt. Ein Jugendlicher kam laut Polizei verletzt in ein Krankenhaus.

Drei Jugendliche leicht verletzt

Ort des Geschehens war nach Angaben der Polizei eine Schule an der Bochumer Straße im Stadtteil Ückendorf. Bei dem Streit zwischen mindestens sechs Beteiligten waren am vergangenen Freitag um 10.05 Uhr drei Personen im Alter von 15, 16 und 18 Jahren leicht verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte den 15-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

43-Jähriger landet in Gewahrsam, Strafverfahren eingeleitet

Da sich ein an dem Disput beteiligter 43-Jähriger aus Gelsenkirchen vor Ort nicht beruhigen wollte und auch den von den Polizisten ausgesprochenen Platzverweisen nicht nachkam, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Mit den Beteiligten führten die Beamten Gefährderansprachen durch und leiteten ein Strafverfahren ein.