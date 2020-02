Blaulicht Gelsenkirchen: 83-Jährige auf Parkplatz in Resse angefahren

Gelsenkirchen-Resse. Beim Ausparken verletzte ein Gelsenkirchener Autofahrer eine 83-Jährige. Er kümmerte sich um die Frau, informierte aber nicht die Polizei.

Zur stationären Behandlung ins Krankenhaus musste eine 83-Jährige nach einem Verkehrsunfall am Samstag, 22. Februar, auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Ewaldstraße in Resse. Die Gelsenkirchenerin war dort gegen 9.30 Uhr zu Fuß unterwegs und wollte einen Einkaufswagen holen. Hierbei wurde die Seniorin vom VW Golf eines 50-Jährigen erfasst, der rückwärts aus einer Parkbox fuhr.

Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet

Nach dem Unfall kümmerte der Autofahrer aus Gelsenkirchen sich um die Verletzte, gab ihr seine Personalien und brachte sie dann in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Die Polizei informierte der 50-Jährige allerdings nicht. Die Ordnungshüter wurden erst zur Mittagszeit von einer Ärztin des Krankenhauses über den Unfall in Kenntnis gesetzt. Die Beamten nahmen den Vorfall nachträglich auf und leiteten gegen den Autofahrer ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht ein.