A40 nach schwerem Motorradunfall bei Gelsenkirchen gesperrt

Gelsenkirchen Ein Motorradfahrer ist auf der A40 in Höhe Gelsenkirchen schwer verunglückt. Die Autobahn ist wegen der Bergungs- und Rettungsarbeiten gesperrt.

Der Unfall ereignete sich laut Autobahnpolizei am Dienstag, 7. April 2020, um 15.02 Uhr. Ein Motorradfahrer ist demnach auf der A40 in Richtung Dortmund in Höhe der Abfahrt Gelsenkirchen-Süd verunglückt.

Polizei: Grad der Verletzungen des Motorradfahrers noch unbekannt

Nach ersten Erkenntnissen überfuhr der Motorradfahrer einen Gegenstand, der auf der Fahrbahn lag. Hierdurch habe er die Kontrolle über sein Motorrad verloren und sei nach links über die Mittelschutzplanke auf die Gegenfahrbahn geschleudert worden.

Die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen dauern laut Polizei noch an. Über den Grad der Verletzungen sei zurzeit noch nichts bekannt.

Die A40 ist momentan in beiden Fahrtrichtungen im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt. Der Verkehr wird vor der Unfallstelle abgeleitet. Verkehrsteilnehmer werden gebeten die Unfallstelle, wenn möglich, großräumig zu umfahren.

