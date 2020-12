Gelsenkirchen: Änderungen bei der Müllabfuhr über Neujahr

In Gelsenkirchen verschieben sich die Termine für die Müllabfuhr in dieser Woche.

Gelsenkirchen Bei der Gelsenkirchener Müllabfuhr kommt es in dieser Woche wegen des Feiertages am Freitag zu einigen Änderungen. Hier ein Überblick.

Am Freitag ist Neujahr: Wegen des Feiertages am 1. Januar verschiebt sich die Müllabfuhr in Gelsenkirchen in den Freitagsrevieren auf Samstag, 2. Januar 2021. Die Änderung gilt sowohl für die grauen Restabfallbehälter als auch die blauen, braunen und gelben Tonnen.





Gelsendienste teilt außerdem mit, dass die Wertstoffhöfe an der Adenauerallee 115 und der Wickingstraße 25b am Donnerstag, 31. Dezember, ganztägig geschlossen bleiben.

Hier findet man alle Termine der Gelsenkirchener Müllabfuhr

Alle Termine der Müllabfuhr in Gelsenkirchen finden sich online unter: www.gelsendienste.de/abfallkalender. Hier kann für jede Adresse eine Jahresübersicht als PDF heruntergeladen, ein Export für elektronische Terminplaner vorgenommen oder eine regelmäßige Benachrichtigung per E-Mail beauftragt werden.