Auf der Dorstener Straße in Gelsenkirchen-Buer erwischte die Polizei am Mittwoch, 17. Juni, vormittags 40 Temposünder. Der Spitzenreiter fiel mit 108 Stundenkilometern bei erlaubten 50 km/h auf.

Zu hohe Geschwindigkeit Gelsenkirchen: Audi mit 108 km/h in der Stadt unterwegs

Gelsenkirchen-Buer. Polizei erwischt 40 Temposünder auf der Dorstener Straße. Spitzenreiter muss 560 Euro Bußgeld zahlen. Führerschein wird für zwei Monate entzogen.

Insgesamt 40 Temposünder hat die Polizei am Mittwoch, 17. Juni, in der Zeit zwischen 8.40 Uhr bis 12.10 Uhr, bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Dorstener Straße in Buer erwischt.

16 der gemessenen Verstöße haben für die Betroffenen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren

zu Folge, bei dem Rest blieb es bei Verwarngeldern. Trauriger Spitzenreiter war ein 31 Jahre alter Gelsenkirchener, der mit seinem Audi bei 108 km/h gemessen wurde. Erlaubt sind in dem entsprechenden Abschnitt der Dorstener Straße 50 Stundenkilometer. Den Mann erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 560 Euro, ein zweimonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.

Gelsenkirchener Polizei kontrolliert regelmäßig das Tempo

Seit der Anpassung der Straßenverkehrsordnung sind innerstädtisch bereits ab einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 11 km/h 50 Euro Bußgeld fällig. Bei einer Überschreitung von mindestens 16 km/h sind es 70 Euro. Weil überhöhte Geschwindigkeit einer der Hauptgründe für schwere Verkehrsunfälle ist, führt die Polizei regelmäßig entsprechende Kontrollen durch.

