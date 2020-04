Gelsenkirchen: Aufmerksame Nachbarn löschen Feuer im Topf

Ein brennender Kochtopf hat am Montag, 6. April 2020, in Gelsenkirchen einen Polizei- und Feuerwehreinsatz ausgelöst. Nachbarn eilten herbei und verhinderten Schlimmeres.

Mutter und Helfer mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Wie die Polizei mitteilte, fing am Montag gegen 18.35 Uhr ein Kochtopf in der Wohnung einer 35-jährigen Gelsenkirchenerin an der Bromberger Straße in Rotthausen Feuer. Es entwickelte sich starker Rauch. Weil mehrere Nachbarn, unter anderem eine 27-jährige Gelsenkirchenerin und ein 29-jähriger Gelsenkirchener, der 35-Jährigen schnell zur Hilfe eilten, das Feuer löschten und die vier Kinder aus der Wohnung brachten, blieben diese unverletzt.

Die Frau und die beiden Helfer wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in umliegende Krankenhäuser gebracht, später aber wieder entlassen. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung, Gebäudeschaden entstand nicht.

