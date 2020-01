Wer mittwochs und freitags jenseits der normalen Praxisöffnungszeiten Probleme mit seinen Augen hat, muss von Gelsenkirchen aus künftig in jedem Fall zum Notdienst nach Bochum in die Augenklinik am Knappschaftskrankenhaus in Langendreer fahren. Nach Auskunft der kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe ist ab 1. Februar das Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus für die Notfallversorgung der Patienten im Kreis Recklinghausen, in Bottrop und Gelsenkirchen zuständig.

Anreise per Bus und Bahn zwischen 75 und 105 Minuten

Bisher hatten niedergelassene Augenärzte die Notfalldienste selbst mit Bereitschaftsdiensten in ihren Praxen angeboten. „Wir schaffen auf diese Weise transparente und klare Strukturen im augenärztlichen Bereitschaftsdien sowie eine einheitliche Anlaufstelle für Patienten“, preist die Vereinigung die neue Regelung an.

Ob die Patienten aber davon ähnlich begeistert sind, ist zu bezweifeln. Der Routenplaner spricht selbst bei Anreise mit dem Auto, die bei Augenproblemen ja nur schwer realisierbar ist ohne Begleitung, von 45 Minuten Fahrtzeit aus Buer. Bei Anreise per öffentlichem Nahverkehr sind es stolze 105 Minuten – mit Umsteigen, versteht sich. Ab Gelsenkirchen-Zentrum brauchen Bus und Bahn dann „nur“ 75 Minuten pro Weg, das Auto 30 bis 45 Minuten.