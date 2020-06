Gelsenkirchen: Betrunkene Jugendliche ins Hospital gebracht

An der Gelsenkirchener Himmelsleiter, dem Kunstwerk von Herman Prigann, fanden Passanten jetzt einen volltrunkenen Jugendlichen vor. Ein Rettungsdienst brachte ihn mit Verdacht auf Alkoholvergiftung in ein Krankenhaus.

Gelsenkirchen-Ückendorf. Passanten rufen Rettungsdienst zu alkoholisiertem 15-Jährigen an Ückendorfer Himmelsleiter. Junge hatte dort mit zwei Freunden Alkohol getrunken.

Alkoholisierte Jugendliche haben am frühen Samstagmorgen, 6. Juni, für einen Einsatz an der Himmelsleiter in Ückendorf gesorgt.

Der gegen 0.40 Uhr von aufmerksamen Passanten alarmierte Rettungsdienst fand im Bereich der Himmelsleiter einen volltrunkenen Jugendlichen vor. Da der Junge sich

nicht ausweisen konnte und lediglich angab, mit zwei weiteren Jugendlichen

getrunken zu haben, suchten hinzugerufene Polizeibeamte das Gelände ab.

Gelsenkirchener brachte betrunkenen Freund heim nach Bochum

In der Zwischenzeit erschien ein 15 Jahre alter Gelsenkirchener und erklärte, dass er mit dem aufgefundenen 15-jährigen Bochumer und einem weiteren, 14 Jahre alten

Bochumer Alkohol konsumiert habe. Ihn habe er bereits nach Hause gebracht und

sei nun zurückgekehrt, um dem vom den Passanten aufgefundenen Jugendlichen zu

helfen.

In der Wohnung fanden die Beamten dann den ebenfalls volltrunkenen

Jungen und verständigten die erziehungsberechtigte Mutter, die zu diesem

Zeitpunkt nicht zu Hause war. Der 14-Jährige wurde, genau wie der im Bereich der

Himmelsleiter gefundene Junge, mit Verdacht auf eine Alkoholvergiftung in ein

Krankenhaus gebracht.

Die Polizei stellt klar: Alkohol und Drogen aller Art sind gefährlich, besonders für Kinder und Heranwachsende. Wer Alkohol an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren verkauft oder zugänglich macht, macht sich unter Umständen strafbar. Wer hilflose Personen sieht, wird gebeten, Rettungsdienst oder Polizei zu benachrichten.

