Gelsenkirchen-Erle. In Gelsenkirchen ist ein Betrunkener auf eine befahrene Straße gelaufen. Als ein Pkw-Fahrer hupte, warf er eine Flasche. Er wurde festgenommen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gelsenkirchen: Betrunkener bewirft Auto mit Bierflasche

Ein Betrunkener hat am Freitag, 3. Januar, in Erle eine volle Bierflasche gegen ein Auto geworfen. Gegen 14.50 Uhr war ein 47-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Wagen auf der Cranger Straße von Erle in Richtung Buer unterwegs. Etwa in Höhe der Hausnummer 180 betrat plötzlich eine männliche Person die Fahrbahn und überquerte diese trotz des herrschenden Verkehrs.

Der Gelsenkirchener musste bremsen und anhalten, woraufhin er hupte. Der Fußgänger warf daraufhin eine volle Flasche gegen den Kotflügel des Autos. Es entstand ein Sachschaden.

Der Mann wollte Deutschland verlassen

Da sich der alkoholisierte Mann vor Ort nicht ausweisen konnte, nahm die hinzugerufene Polizei ihn zur Identitätsfeststellung mit auf die Wache. Dort wurde festgestellt, dass es sich um einen 51-jährigen Gelsenkirchener ohne festen Wohnsitz handelt. Weil er angab, Deutschland verlassen zu wollen, wurde er zur Sicherstellung des Strafverfahrens vorläufig festgenommen