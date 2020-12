Gelsenkirchen: Corona zwingt psychisch Kranke in Zwickmühle

Mit Optimismus ins neue Jahr zu gehen, fällt vielen psychisch Erkrankten nicht leicht. Sozialarbeiterin Margarete Vorkötter, Leiterin der Kontaktstelle Nienhof in Gelsenkirchen-Buer, hilft Betroffenen mit Einzelgesprächen. Jürgen Skotschke, geschäftsführender Nienhof-Vorstand, ist froh, in den neuen Räumlichkeiten an der Horster Straße 132 mehr Platz für Freizeitangebote und Treffen nach Corona zu haben.

Gelsenkirchen. Vereinsamung verschärft die Symptome - die Zahl Betroffener erhöht sich. Anlaufstellen können aber nur eingeschränkt helfen.

Sich selbst neu zu (er)finden: Nicht jedem gelingt das in der Coronakrise. Gerade Menschen mit psychischen Erkrankungen sehen derzeit noch häufiger als sonst vor allem - schwarz. Diese Beobachtung machen jedenfalls die Akteure des Nienhof-Vereins zur Förderung psychosozialer Arbeit in Buer sowie der Klinik für Psychiatrie im Elisabeth-Krankenhaus in Erle.

Nicht nur die Zahl der Anfragen in beiden Einrichtungen ist deutlich gestiegen, sondern auch die Schwere der Symptome sowie die Rate der Notfallaufnahmen in Erle. Umgekehrt hat die Pandemie die Möglichkeiten zur Behandlung eingeschränkt (Kontaktadressen unten).

Gelsenkirchener Kontaktstelle Nienhof zählt mehr Selbsteinweisungen durch Corona

Aus Infektionsschutzgründen auf soziale Kontakte zu verzichten, auf gesellige Treffen und Angebote zur Freizeitgestaltung, wie sie etwa der Nienhof regelmäßig macht: „Das fällt besonders Menschen mit Depressionen und Psychosen schwer, für die eine Tagesstruktur sehr wichtig ist, um ihr seelisches Gleichgewicht zu erhalten. Sie vereinsamen noch mehr“, betont Jürgen Skotschke, Geschäftsführer des Vereinsvorstands Nienhof.

Margarete Vorkötter, Leiterin der Kontaktstelle Nienhof, hat festgestellt: „Die Idee eines Suizids ist häufiger als früher Thema in Einzelgesprächen mit Klienten. Und auch die Zahl der Selbsteinweisungen ist nach meinem Eindruck gestiegen, auch wenn ich dies nicht beziffern kann.“

Sorge, dass einige Erkrankte durchs Netz fallen könnten

Um 20 bis 30 Prozent, schätzt Skotschke, hat durch Corona die Zahl der Anfragen von Menschen mit psychischen Erkrankungen bei der Kontakt- und der Beratungsstelle Nienhof zugenommen. Da Gruppentreffen wegen der Pandemie derzeit nicht möglich sind – auch die für Angehörige und für Kinder von Klienten nicht -, bieten die vier Mitarbeiter der Kontaktstelle Einzelgespräche an, persönlich und telefonisch. Auch das ambulant betreute Wohnen, bei dem Nienhof-Fachkräfte Klienten zu Hause besuchen, wird fortgeführt.

„Aber diejenigen, die aufgrund ihres Krankheitsbildes sonst nur spontan zu uns kommen, drohen durchs Netz zu fallen“, sorgt sich die Sozialarbeiterin. Wenn die Betroffenen nicht ans Telefon gehen und nicht zurückrufen, müssen die 64-Jährige und deren Kollegen immer wieder neu entscheiden, ob die Polizei alarmiert werden muss, um nach dem Rechten zu sehen.

Erler Elisabeth-Krankenhaus verzeichnet stärkere Nachfrage

Dass sich die Pandemie negativ auf die Seele auswirkt, kann auch Dr. Astrid Rudel, Chefärztin der Klinik für Psychiatrie im , bestätigen: „In einer Zeit, in der etwa Selbsthilfegruppen sich nicht mehr real begegnen konnten oder Werkstätten für Menschen mit Beeinträchtigungen geschlossen waren, liegt es nahe, dass Verschlechterungen auftreten können und Rückfälle zunehmen, zum Beispiel bei Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen.“

Umgekehrt könnten Krankenhäuser im Vergleich zu 2019 aufgrund von Infektionsschutzmaßnahmen nicht mehr alle vollstationären Behandlungsplätze zur Verfügung stellen – bei stärkerer Nachfrage und hohem Behandlungsbedarf in der Bevölkerung. „Das stellt uns vor große Herausforderungen. Wir wägen kontinuierlich ab zwischen dem Infektionsschutz und den Versorgungserfordernissen“, so Astrid Rudel.

EVK fürchtet Zunahme der Fälle nach Firmen-Insolvenzen in 2021

„Das bedeutet, dass die Patienten, die wir in der Klinik behandeln, oft mit noch schwereren Symptomen als vor der Krise kommen“, berichtet die Chefärztin und verweist darauf, dass Depressionen die Ursache für die meisten Suizide seien. „Deshalb ist es sehr wichtig, bei Betroffenen besonders aufmerksam zu sein.“

Ihre Klinik bemüht sich, Infektions- und Interventionsschutz miteinander zu vereinbaren. Schwer Betroffene etwa erhalten in der Institutsambulanz sehr wohl Hilfe unter Wahrung der Hygiene-Vorgaben. Darüber hinaus bietet das Krankenhaus Telefonsprechstunden an, Online-Therapieformate, Therapien in der Kleingruppe und an der frischen Luft. Besondere Herausforderung sei es dabei, „die Belastung der eigenen Mitarbeiter immer im Blick zu behalten.“

Einen klaren Anstieg der Zahlen schwerer psychischer Erkrankungen bis hin zur Suizidalität kann die Klinik für Neurologie in den nicht feststellen. Verwaltungsdirektorin Nicole Hammerle bestätigt aber, dass auch in ihrem Haus - wohl bedingt durch Corona - etwas weniger Menschen mit psychischen Problemen stationär behandelt werden. Mit Blick auf drohende Firmen-Insolvenzen rechnen die EVK-Experten damit, dass die Zahl psychischer Erkrankungen künftig noch steigen könnte.

>> Anlaufstellen für Hilfesuchende

Nienhof, der Verein zur Förderung psychosozialer Arbeit, ist mit seiner Kontaktstelle und der Verwaltung gerade umgezogen von der Nienhofstraße 8 zur Horster Straße 132 (erreichbar über den Hof). Hintergrund ist die steigende Nachfrage Hilfesuchender, die mit mehr Platzbedarf verbunden ist. Der neue Standort bietet auf rund 200 Quadratmetern u.a. eine Küche, ein Café, ein Wohnzimmer und einen Gruppenraum für Freizeitaktivitäten.

An der Nienhofstraße verblieben sind die Beratungsstelle und das Ambulant betreute Wohnen. Erreichbar ist die Anlaufstelle unter 0209 37 95 81 (verein@nienhof.de), in der Beratungsstelle/Kulturspezifische Beratung unter 0209 35 98 30 03 (beratung@nienhof.de) und in der Präventionsfachstelle/Familienberatung unter 0176/64 33 88 63 (praevention@nienhof.de).

Die Tagesstätte am Standort in Erle, Wilhelmstraße 77 im Hof, ist erreichbar unter 0209/79 84 92 (tagesstaette@nienhof.de); Homepage: www.nienhof.de.

Im Elisabeth-Krankenhaus Erle ist die Psychiatrische Institutsambulanz erreichbar unter 0209 7003-9395 (montags, 10 bis 12.30, 14 bis 17 Uhr; dienstags, mittwochs und freitags, 8.30 bis 12.30 Uhr).

Die Psychiatrische Institutsambulanz der Klinik für Seelische Gesundheit in den Evangelischen Kliniken in Ückendorf ist erreichbar unter 0209 160-1610.

