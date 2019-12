Für seine besonderen Leistungen wurde Peter Matzek 2008 mit dem Verdienstzeichen in Gold mit Brillant ausgezeichnet. Mit im Bild: Anne Feldmann, Präsidentin des DLRG-Landesverbandes Westfalen.

Gelsenkirchen. Peter Matzek, bei der DLRG in Gelsenkirchen und Wattenscheid in verschiedenen Funktionen tätig, ist am Montag im Alter von 72 Jahren gestorben.

Gelsenkirchen: Die DLRG trauert um verstorbenen Peter Matzek

Die Mitarbeiter und die Vorstände der DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft) in Gelsenkirchen und Wattenscheid trauern um Peter Matzek, der am 16. Dezember im Alter von 72 Jahren gestorben ist.

Peter Matzek war seit 1963 Mitglied der DLRG in Gelsenkirchen-Mitte. 1968 erwarb er seinen Rettungstauchschein, 1970 den Lehrschein sowie den Bootsführerschein. Bis 1974 war er in der Ortsgruppe Gelsenkirchen-Mitte in der Ausbildung tätig, ehe er nach Wattenscheid wechselte, um dort das vakante Amt des Vorsitzenden zu übernehmen.

Peter Matzek, ausgezeichnet mit dem Verdienstzeichen in Gold mit Brillant

Im Bezirk Gelsenkirchen fungierte er zunächst als stellvertretender Bezirkstauchwart, dann als Bezirkstauchwart. Dem Bezirksvorstand gehörte er in wechselnden Funktionen, zuletzt als stellvertretender Vorsitzender an, bis die DLRG-Ortsgruppe Wattenscheid 2010 zum Bezirk Bochum wechselte.

Für seine besonderen Leistungen wurde Peter Matzek 2008 mit dem Verdienstzeichen in Gold mit Brillant ausgezeichnet.

Die DLRG Gelsenkirchen schreibt in ihrer Mitteilung zu Matzeks Tod: „Peter Matzeks liebenswerte Art, seine große Hilfsbereitschaft und Unterstützung werden der DLRG sehr fehlen.“