Karneval & Alkohol am Steuer Gelsenkirchen: Drei Alkohol-Unfälle am Karnevalswochenende

Gelsenkirchen. Die Gelsenkirchener Polizei registrierte am Karnevalswochenende drei Alkohol-Unfälle. Ein Betrunkener kollidierte mit einem Streifenwagen.

Die Gelsenkirchener Polizei registrierte am Karnevalswochenende drei Alkohol-Unfälle. Kurioses gab es auch dabei: Ein Betrunkener kollidierte mit einem Streifenwagen. „Verletzt wurde dabei zum Glück niemand“, lautet das Fazit der Polizei. Die Unfälle ereigneten sich in den Stadtteilen Erle, Horst und in Bulmke.

Alkoholtest positiv bei Gelsenkirchener (42)

Am Freitag, 21. Februar 2020, eilten die Beamten um 20.45 Uhr zur Cranger Straße in Erle. Dort war es an der Kreuzung zur Franzisstraße zur Kollision zwischen einem 42 Jahre alten Gelsenkirchener und einem 55 Jahre alten Mann gekommen, der ebenfalls in Gelsenkirchen wohnt und mit seiner Frau unterwegs war. Da der 42-Jährige laut Polizei bei der Unfallaufnahme einen desorientierten Eindruck auf die Beamten machte, führten sie einen freiwilligen Alkoholtest durch – der fiel positiv aus. Die Beamten stellten daher den Führerschein des Mannes sicher und brachten ihn zur Wache, wo ihm ein Arzt Blutproben entnahm. Zudem untersagten sie dem Mann die Weiterfahrt.

Betrunkener fährt bei Parkversuch auf Streifenwagen auf

Gleich behandelt wurde laut Polizei auch ein 32 Jahre alter Gladbecker, der den Beamten gegen 23.35 an der Schmalhorststraße in Horst auffiel. Dort fuhr er nämlich mit durchdrehenden Reifen auf die Beamten zu, die dort eigentlich wegen einem anderen Einsatz tätig waren. Als ein Polizist den Mann aufforderte, sein Fahrzeug anzuhalten, versuchte dieser, hinter dem Streifenwagen zu parken. Das misslang aber und der Wagen des Mannes rollte nach ersten Bremsversuchen weiter und fuhr auf den Streifenwagen auf. Das Dienstfahrzeug wurde dadurch leicht beschädigt.

Nachdem die Beamten ihn daraufhin aufforderten auszusteigen, sagte der Mann sogleich, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Zudem konnte er sich auch sonst nicht ausweisen und zeigte Anzeichen von Alkohol- oder Drogenkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest war positiv. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn zur Identitätsfeststellung zur Wache. Danach kam er wieder auf freien Fuß.

Frau (31) beschädigt gleich zwei Autos beim Ausparken

Schließlich mussten Polizeibeamte auch am Samstag, 22. Februar, an der Hohenzollernstraße in Bulmke tätig werden. Dort hatte der Behörde zufolge eine 31 Jahre alte Gelsenkirchenerin gegen 22.35 Uhr beim Ausparken gleich zwei andere Autos leicht beschädigt. Auch habe deutliche Anzeichen, Alkohol getrunken zu haben, gezeigt. Die Frau gab aber an, erst nach dem Unfall in ihrer Wohnung etwas zu sich genommen zu haben. Auch sie musste die Beamten zur Blutprobenentnahme auf die Wache begleiten, nachdem ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest positiv war. Ihre Fahrerlaubnis wurde ebenfalls sichergestellt.