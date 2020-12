Gelsenkirchen: DRK lädt zur Blutspende nach Erle

Gelsenkirchen-Erle Auch im neuen Jahr gibt es in Gelsenkirchen wieder die Gelegenheit zur Blutspende. In der ersten Woche des neuen Jahres geht es weiter.

Das Deutsche Rote Kreuz in Gelsenkirchen ruft in der kommenden Woche zur Blutspende auf. Die Aktion findet statt am Donnerstag, 7. Januar, in der Zeit von 17 bis 20 Uhr in der Gesamtschule Berger Feld, Adenauerallee 110.

Um gerade in Corona-Zeiten lange Warteschlangen vor der Blutspende zu vermeiden, bittet der DRK-Blutspendedienst alle, die Blut spenden möchten, sich vorab über die kostenlose DRK-Blutspende-App, die Website spenderservice.net oder den Link https:// terminreservierung.blutspendedienst-west.de/m/GE-BergerFeld eine Blutspendezeit zu reservieren. So könne jeder ohne Wartezeit und unter den höchstmöglichen Sicherheits- und Hygienestandards Blut spenden.

Das müssen Teilnehmer an der Blutspende in Gelsenkirchen beachten

"In den vergangenen Monaten ist es mit großen Anstrengungen gelungen, die Versorgung schwerkranker Patienten mit Blutkonserven zu garantieren", erklärte DRK-Gruppenleiter Rolf Meusling. Durch verschiedenste Corona-Schutzmaßnahmen bleibe das Blutspenden sicher, so Meusling. "Es bleibt aber auch lebensrettend und systemrelevant. Das Gesundheitssystem kann nicht funktionieren, wenn keine Blutkonserven mehr zur Verfügung stehen."

Auch in Zeiten des Coronavirus benötigten Krankenhäuser dringend Blutspenden, damit die Patienten weiterhin sicher mit Blutpräparaten in Therapie und Notfallversorgung behandelt werden können. "Die aktuell geltenden Zulassungsbestimmungen für die Blutspende gewährleisten weiterhin einen sehr hohen Schutz für Blutspender und Empfänger", so Meusling. Schon immer galt: Menschen mit grippalen Infekten oder Erkältungs-Symptomen sollen sich erst gar nicht auf den Weg zu einer Blutspendeaktion machen. Sie werden nicht zur Blutspende zugelassen. Begleitpersonen und Kinder von Blutspendern dürfen aus Infektionsschutzgründen das Blutspendelokal derzeit nicht betreten.

Blutspender werden nicht auf Corona getestet - für die Übertragbarkeit des Coronavirus durch Blut und Blutprodukte gibt es keine Hinweise. Bluttransfusionen sind sicher und unverzichtbar. Ständig aktualisierte Infos gibt es unter https://www.blutspendedienst-west.de/corona.