Früher sang er auf den großen Bühnen der Republik den Grafen Danilo in „Die lustige Witwe“ und trat live in der beliebten Fernsehshow „Erkennen Sie die Melodie?“ bei Moderator Ernst Stankovski auf. Heute knetet Lutz U. Flöth verspannte Rückenmuskeln und renkt mit behutsamer Hand verknackste Wirbel ein. Denn aus dem einstigen Opern- und Musicalstar, der von 1973 bis 1984 ein festes Engagement im Musiktheater im Revier (MiR) hatte und danach über zwei Jahrzehnte mit unzähligen Produktionen durch die Lande tourte, ist längst ein Heil- und Chiropraktiker geworden. Am 2. März eröffnet er seine neue Praxis in Ückendorf.

Wir treffen uns für die Fotoaufnahmen an seiner alten Wirkungsstätte. „Das habe ich schon lange nicht mehr von innen gesehen“, erzählt Flöth (80), als er auf die im Sonnenlicht strahlende Glasfassade des MiR blickt. Seine stattliche Größe von 1,96 Meter und eine sportliche Erscheinung verleihen ihm noch immer eine beachtliche Aura. Und als er für ein Bildmotiv Hände und Stimme erhebt, da schimmert sofort wieder der Musicalheld vergangener Tage in ihm durch.

Gelsenkirchen Daten und Fakten Termine in der Chiropraxis Flöth in Ückendorf sind nur nach telefonischer Vereinbarung erhältlich. Kontakt unter: 0209/36 65 25 31. Flöth ist ein alter Handballer. Noch heute verfolgt er die Spiele der deutschen Nationalmannschaft, wenn sie bei Welt- oder Europameisterschaften am Ball ist. Die Menschen im Ruhrgebiet liegen ihm am Herzen: „Sie haben eine direkte, offene und ehrliche Art, miteinander umzugehen.“ Im Streitfall spreche man Klartext, notfalls auch mit deftigen Worten. „Und danach verträgt man sich wieder. Das mag ich. Und auch deshalb bin ich stets hier geblieben“, so Flöth.

Der größte Musicalerfolg in Gelsenkirchen war „Wer kennt Jürgen Beck?“

In der Münchner „Aida“-Produktion von Stage Entertainment übernahm Lutz U. Flöth im November 2005 die Rolle des Pharao. Foto: Brinkhoff/Moegenburg

„Ich habe früher gern den Higgins in My Fair Lady und den Tony in West Side Story gesungen“, erzählt Flöth. Und als er im Gedächtnis auf die zugehörigen Erinnerungen stößt, beginnt Flöth sofort zu lächeln. Das erfolgreichste Musical am Musiktheater mit ihm in der Hauptrolle sei aber „Wer kennt Jürgen Beck?“ gewesen. „Dafür haben die Leute damals Schlange gestanden“, erinnert sich der Bariton. Und wenn er nach der Aufführung frisch geduscht aus dem Künstlereingang ins Freie trat, da umringten ihn sofort zahlreiche Fans, baten um Autogramme oder suchten den Moment der Begegnung. Vermisst er diesen Starruhm heute? „Überhaupt nicht“, sagt Flöth im Brustton der Überzeugung „Ich will mich nicht nur an die alten Zeiten klammern. Ich lebe im Hier und Jetzt.“

Und da steht seine neue Chiropraxis im Fokus. Seit 2007 hatte er eine solche in Düsseldorf betrieben – und zwar an einer noblen Adresse des Schadowplatzes. Jetzt erfolgt der Umzug nach Gelsenkirchen, in die frisch renovierten Räumlichkeiten an der Straße Im Busche in Ückendorf. Denn, was viele nicht wissen: Flöth ist auch nach dem Ende seines MiR-Engagements in den 80ern stets in Gelsenkirchen wohnen geblieben. Sogar ganz in der Nähe des Musiktheaters, im Umfeld des Stadtgartens. „Für mich fällt durch den Praxisumzug nun viel Fahrerei von und nach Düsseldorf weg“, begründet er seinen Schritt. Zudem sei die Konkurrenzsituation auf dem Chiropraktikermarkt in der Landeshauptstadt eine viel schärfere.

Einst litt der Chiropraktiker und Sänger selbst unter Rückenproblemen

Seit 2007 knetet er malade Rücken, statt auf den großen Bühnen der Republik zu singen: der in Gelsenkirchen lebende Lutz U. Flöth. Foto: Flöth

Weil er als großgewachsener Mann einst selbst unter Rückenproblemen litt, weiß er, wie heftig die Beschwerden jedem Betroffenen körperlich, aber auch seelisch zusetzen können. Nachdem er den Kurs zum erforderlichen Heilpraktikerschein absolviert hatte, ließ er eine Fortbildung zum Chiropraktiker folgen. „Ich habe mich schnell auf den Rücken spezialisiert und schon damals, als ich noch auf Tournee war, meine leidenden Kollegen im Bus behandelt“, erzählt Flöth. Der Behandlungserfolg? Meistens immens. Das sprach sich herum. Und das ließ in ihm die Entscheidung reifen, im Jahr 2007 aus dieser Passion seinen neuen Beruf zu machen.

Hat sich dieser Lebensweg denn rückblickend als der richtige erwiesen? „Auf jeden Fall“, sagt Flöth. „Ich führe heute ein anderes, ein sinnvolleres Leben – weil ich den Leuten mit meiner Arbeit wirklich helfen kann.“ Genau deshalb käme auch niemals Wehmut in ihm hoch: „Ich vermisse nix von der Bühne. Dort hatte ich ja alles erreicht“, so der gebürtige Wuppertaler, der bei Autofahrten noch immer gern laut mit schmettert, wenn er eine Pavarotti-CD laufen lässt.

Und wann will er in den Ruhestand gehen und sich mal richtig auf die faule Haut legen? Da lacht Flöth und verkündet: „Ich arbeite so lange ich noch selbst gerade stehen und die Leute behandeln kann.“ Und er ist sich sicher, dass nach der Praxiseröffnung in Ückendorf auch so mancher MiR-Stammgast vergangener Tage in seiner Praxis vorbeischauen wird.