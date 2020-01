Gelsenkirchen. Starke Fackelaktivität bei BP in Gelsenkirchen hat zu etlichen Anrufen besorgter Bürger bei der Feuerwehr geführt. Was man dort zur Sache sagt.

Gelsenkirchen: Fackelaktivität bei BP erleuchtet Nachthimmel

Der Himmel über Gelsenkirchen ist am Montagabend hell erleuchtet. Grund dafür sind besonders starke Fackelaktivitäten bei der BP-Raffinerie in Scholven.

Laut Auskunft der Feuerwehr Gelsenkirchen besteht für die Bürgerinnen und Bürger keine Gefahr. „BP spricht nicht von einem Störfall“, heißt es am Montagabend auf WAZ-Anfrage aus der Feuerwehr-Leitstelle.

Schein ist bis in die Nachbarstädte zu sehen

Dort sind den Angaben zufolge in den Abendstunden schon etliche Anrufe besorgter Bürger eingegangen. Kein Wunder: Die Fackelaktivität erleuchtet den dunklen Abendhimmel so stark, dass der Schein der Flammen weithin sichtbar ist – sogar bis in die Nachbarstädte Herne, Oberhausen, Bochum, Dorsten, Gladbeck, Bottrop, Essen und in Teilen von Duisburg.

So baten etwa die Feuerwehren in Bochum, Herne und Gelsenkirchen, den Notruf freizuhalten. In Sprockhövel rückte sogar ein Löschzug der Feuerwehr aus, weil ein Brand im mehr als 20 Kilometer entfernten Stadtgebiet vermutet wurde.

Dass die Fackelaktivitäten an diesem Montag eine so starke Wirkung haben, liegt nach Auskunft der Feuerwehr auch an der dichten, tief hängenden Wolkendecke, die den Schein der Flammen extrem gut in alle Himmelsrichtungen reflektiert. (sgx/kpo)