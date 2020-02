Gelsenkirchen: Falsche Dachdecker und Vertreter unterwegs

Gelsenkirchen. Die Polizei warnt erneut vor Trickbetrügern. Diesmal waren falsche Dachdecker und Staubsauger-Vertreter in Buer und Bulmke-Hüllen unterwegs.

Die Polizei Gelsenkirchen warnt aktuell wieder vor Trickdieben – diesmal insbesondere vor falschen Dachdeckern und Staubsauger-Vertretern. Sie waren in Buer und Bulmke-Hüllen unterwegs.

Als Dachdecker gaben sich zwei Trickdiebe am Mittwoch gegenüber einer 84-jährigen Anwohnerin der Koloniestraße in Buer aus. Die Polizei erklärt, wie ihre Masche funktioniert: Gegen 9.30 Uhr schellte zunächst nur ein Mann an dem Einfamilienhaus. Er teilte der Seniorin mit, dass sich auf ihrem Dach eine defekte Pfanne gelockert hätte und er diese jetzt sofort befestigen könnte. Die Gelsenkirchenerin willigte ein und ging mit dem Unbekannten zum Dachboden.

Nachdem der falsche Handwerker auf das Dach gestiegen war, klingelte es erneut an der Haustür. Dort stand ein weiterer Mann, der sich als Kollege ausgab. Der sagte, in den Keller zum Kaminschacht zu müssen. Die defekte Dachpfanne könnte den Kamin verstopft haben. Die 84-Jährige ging mit dem zweiten Unbekannten in den Keller, wo dieser den Schacht ausfegte.

Der zweite Täter lockte die Seniorin in den Keller

Als beide wieder im Erdgeschoss ankamen, befand sich dort bereits der andere Mann vom Dach. Die Seniorin drückte beiden noch ein Trinkgeld in die Hand, dann verschwanden die Männer in unbekannte Richtung. Kurze Zeit später stellte die Frau fest, dass in einem Zimmer im Obergeschoss eine Geldkassette aufgehebelt wurde. Es fehlten Bargeld und Schmuck.

Ein gesuchter Trickdieb ist 40 bis 50 Jahre alt, sprach akzentfrei Deutsch, hat eine kräftige Statur, trug eine dunkle Hose sowie eine beigefarbene gesteppte Jacke und hatte einen Beutel dabei. Der andere Täter ist ebenfalls 40 bis 50 Jahre alt, schlank, hat ein auffällig schmales, spitzes Gesicht, sprach akzentfreies Deutsch und trug eine Brille.

Die Polizei rät, nur Handwerker auf das Grundstück und ins Haus zu lassen, die man selbst bestellt hat oder die von einer Hausverwaltung angekündigt wurden. Man sollte jegliche Angebote von Wanderarbeitern ablehnen.

Der Trick mit dem Staubsauger-Vertreter

In einem anderen Fall warnt die Polizei vor einem falschen Staubsauger-Vertreter, der am Dienstag an der Plutostraße in Bulmke-Hüllen unterwegs war. Gegen 10 Uhr klingelte der Mann an der Wohnungstür einer 84-jährigen Gelsenkirchenerin und stellte sich als Mitarbeiter einer Staubsaugerfirma vor. Er gab an, den Sauger der Seniorin reparieren zu müssen.

Anschließend tat er so, als hätte er an dem Gerät neue Teile eingebaut und verlangte für die Arbeit einen dreistelligen Geldbetrag. Die 84-Jährige übergab dem Betrüger die geforderte Summe. Später stellte sie fest, dass sich der Staubsauger noch in seinem ursprünglichen Zustand befand.

Die Polizei sucht nun einen etwa 1,75 Meter großen und circa 45 Jahre alten Mann. Der sprach akzentfrei Deutsch, hat eine schlanke Statur und trug helle sportliche Kleidung. Seine Haare waren kurz und grau.

Hinweise in beiden Fällen bitte an die Polizei: 0209 365-8112 oder -8240.