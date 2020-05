Gelsenkirchen: FDP kritisiert "Postenpoker" um Dezernat

Gelsenkirchen. OB-Kandidatin Susanne Cichos wertet Bewerbung von Grünem David Fischer als unglaubwürdig. Eine "hektische" Besetzung des Amts lehnt sie ab.

Mit Verwunderung und Erstaunen reagieren FDP-Oberbürgermeister-Kandidatin Susanne Cichos und Christoph Klug, bildungspolitischer FDP-Sprecher, auf die Bewerbung von David Fischer (Grüne) um das vakante Amt des Bildungsdezernenten. Es handele sich um unglaubwürdigen "Postenpoker". Fischers Kritik an der Besetzung der Stelle noch vor der Kommunalwahl teilen sie aber.

Da Fischer sich im Januar zum OB-Kandidaten der Grünen wählen ließ, stelle sich die Frage, . Offenbar wolle er einen Chefposten in der Hinterhand haben, wenn seine OB-Kandidatur scheitere. Womöglich glaube er auch gar nicht daran, gewählt zu werden, so Susanne Cichos.

Gelsenkirchenerin lehnt "Versorgung eines SPD-konformen Bewerbers" ab

Die FDP plädiert dafür, gelassen die abzuwarten, zu sichten und den besten Kandidaten zu wählen. „Ich bin gegen die hektische Wiederbesetzung vor der Kommunalwahl im September“, so Klug. Eine von der SPD favorisierte Wahl in der letzten Ratssitzung Ende Juni oder in einer Sondersitzung nach den Sommerferien lehnt er ab. Zumal die FDP davon ausgehe, dass sich die Mehrheitsverhältnisse im Rat ändern werden.

Es sei "verantwortungslos, wenn die SPD - wie in der Vergangenheit häufig praktiziert - mit ihrer Noch-Mehrheit von 50,2 Prozent einen parteikonformen Bewerber übereilt und vor der Wahl durch die Bürger im September versorgen möchte", betont Susanne Cichos.

