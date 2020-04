Gelsenkirchen: Feuer im Schlafzimmer - Sensor schlägt Alarm

Einem Rauchmelder ist es zu verdanken, dass sich ein Feuer am Mittwochabend, 8. April 2020, in einem Mehrfamilienhaus an der Bulmker Straße nur durch das Schlafzimmer fraß und nicht durch die komplette Wohnung und das ganze Haus.

Rauchmelder sind wichtig, um vor Bränden frühzeitig zu warnen und schnelle Hilfe einzuleiten. Einem solchen Alarmgerät ist es zu verdanken, dass sich ein Feuer am Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus an der Bulmker Straße nur durch das Schlafzimmer fraß und nicht durch die komplette Wohnung und das ganze Haus.

Mieterin war gerade im Bad, als der Rauchmelder schrillte

Die 47-jährige Bewohnerin der Obergeschosswohnung war nach Angaben der Polizei gerade im Badezimmer, als sie gegen 21.56 Uhr den Alarm hörte. Auch ihre Nachbarn schreckte das schrille Piepen auf, sie eilten der Frau zu Hilfe. Doch der Versuch, das Feuer selbstständig zu löschen, scheiterte. Deshalb wurden die Profis von der Feuerwehr alarmiert.

Bereits eine Minute nach der Alarmierung gegen 22 Uhr, so Feuerwehrsprecher Carsten Jost seien ersten Fahrzeuge an der Einsatzstelle eingetroffen. "Sie befanden sich auf dem Rückweg von einem vorangegangenen Einsatz und waren ganz in der Nähe."

Mit Strahlrohr das Feuer im Schlafzimmer schnell gelöscht

Geschützt durch Atemschutzgeräte leiteten die Feuerwehrkräfte die Menschenrettung ein. Sechs Bewohner, darunter die Wohnungsmieterin, hatten sich selber ins Freie gerettet, vier weitere Mieter führten die Einsatzkräfte aus dem Gebäude. Zwei von ihnen wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung vorsorglich in ein Gelsenkirchener Krankenhaus eingeliefert, anschließend aber wieder als unverletzt entlassen, teilte die Polizei mit.

Den eigentlichen Brand im Schlafzimmer brachten die Retter schnell unter Kontrolle und erstickten die Flammen mit einem Strahlrohr. Nach Abschluss der Lüftungsmaßnahmen übernahm die Kriminalpolizei die Einsatzstelle und leitete die Ermittlungen zur Brandursache ein. Nennenswerter Sachschaden entstand laut Polizeibehörde nicht.

