Gelsenkirchen-Bismarck. „Theater Blaues Haus“ spielt „Fifty Shades of Gretel“ bei der 6. Figurentheaterwoche Gelsenkirchen. Klassische Typen stellen ihr Spiel in Frage.

Gelsenkirchen: Figuren fallen auf der Bühne aus der Rolle

Ein Spiel im Spiel und eine Bühne in der Bühne auf der Bühne nutzte das „Theater Blaues Haus“ im Consol-Theater bei seinem unterhaltsamen wie anspruchsvollen Stück „Fifty Shades of Gretel“ im Rahmen der 6. Figurentheater-Woche. Was als Backstage-Komödie angekündigt war, geriet zu einer augenzwinkernden Nabelschau des Genres Puppenspiel.

Denn um an der Gestaltung solcher wie Denkmäler festgelegten, traditionellen Figuren wie Kasper und Gretel, Seppel, Großmutter, Räuber, Krokodil und Teufel zu rütteln, bedarf es einer gehörig ironischen Neufassung. Was die Krefelder Akteure vom „Blauen Haus“ schon vor dem vermeintlichen Start des Stückes anlegten: Wohin gehört jetzt die rote Kaspermütze? An die Garderobe, den Haken, das Vergangene? Die rote Kappe wird der „rote Faden“, denn auf der kleinen Puppenbühne spielen die Figuren das Kinderstück, auf der großen stellen die großen Puppen das Spiel der kleinen in Frage.

„Fifty Shades of Gretel“ spielt mit den Puppen, den Rollen, dem Rollenverhalten, und unterhält augenzwinkernd selbstironisch. Foto: Michael Korte / FFS

Denn das Kaspertheater ist pleite, hängt am Traditionellen und steckt darin fest. Die Großmutter irrt zunehmend dement durch die Kulisse, der Räuber mahnt die ausbleibende Gage an, der Seppel zitiert träumerisch den Hamlet, sie brechen aus ihren gewohnten Rollen. Gretel emanzipiert sich, will nach 30 Jahren „Kasperklitsche“ neue, moderne Stücke und Inhalte.

Das Spiel wechselt die Rollen

Weil sie dafür gerade die erotische Romanvorlage „50 Shades Of Grey“ entdeckt hat, moniert sie außerdem das Liebesleben. Veränderungen im Bett und auf der Bühne sind für ihren Kasper dagegen undenkbar.

So fällt das so lang behütete Gefüge auseinander, Gretel zieht es ins Rotlicht-Milieu und das Sadomaso-Studio des Teufels, die Großmutter flüchtet in die Scheinwelt ihrer verbliebenen Erinnerungen, der Seppel legt seine Räuber-Interpretation mit rosa Federboa als homosexuell an, das Krokodil übernimmt die nun vakante Frauenrolle und deren alte Zöpfe. Doch auf der kleinen Bühne greift es dann zum Laserschwert und mengt Star-Wars-Elemente in das Spiel. Und scheucht den Kasper.

Verwicklungen und Verschiebungen

Von allen verlassen sucht der Kasper nicht etwa das Heil in der Veränderung, sondern im flüchtigen Vergnügen mittels einer aufblasbaren Sex-Gespielin aus dem ach so einfachen Online-Versandhandel. Die Spieler Stella Jabben und Volker Schrills fügen auch dieser Figur eine eigene Nuance hinzu und lassen sie über Kants Kritik der reinen Vernunft philosophieren.

Die Verwicklungen und Verschachtelungen der Komödie greifen ineinander, aneinander vorbei und nutzen

Gelsenkirchen Rückhalt Zufrieden zeigte sich Hans-Joachim Siebel, Organisator der Figurentheater-Woche, bei der Begrüßung der Besucher im Consol-Theater: Im Rahmen des Festivals handelte es sich bei „Fifty Shades of Gretel“ immerhin um die 16. Vorstellung, davon sechs Aufführungen am Abend. Besonders freute er sich über die „Stammgäste“, die nicht nur ein Stück besuchten. Mit diesem Rückhalt beim Publikum und der Unterstützung des Kulturreferates der Stadt und der Bürgerstiftung zeigte er sich sehr optimistisch für die Chancen zur Fortführung der Figurentheater-Woche Gelsenkirchen in zwei Jahren.

alle Möglichkeiten, wenn die Puppen die Puppenspieler ansprechen, sich ans Publikum wenden. „Alles der Kunst“ ist der Untertitel von „Fifty Shades of Gretel“, einem Rollenspiel der Rollen mit einer Bühne als Kulisse und einem Ende, das zum Anfang führt, wenn die Figuren ihre Rollen suchen. „Das Theater ist noch nicht am Ende“, so proklamiert es der Kasper, auch ohne seine rote Mütze, und „ich bin doch keine Marionette“.

Mit stehendem, langem Beifall honorierten die Besucher die Leistung der Puppenspieler, die an diesem Abend auch Schauspieler waren und die Krise des Kaspertheaters spielten. Was wiederum dessen Wert und Bandbreite unterstreicht.