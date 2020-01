Gelsenkirchen: Flucht zu Fuß in den Tunnel stoppt die U-Bahn

In der Straßenbahnlinie 302 an der U-Bahn-Haltestelle Heinrich-König-Platz in Gelsenkirchen kam es zum Streit.

Gelsenkirchen-Altstadt. Ein Streit in der U-Bahn in Gelsenkirchen ist am Montag so eskaliert, dass der U-Bahnverkehr gestoppt werden musste. Ein Mann floh in den Tunnel.

Eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Gelsenkirchenern hat am Montagnachmittag zum vorübergehenden Stillstand des U-Bahn-Verkehrs geführt. Ein 19 und ein 22 Jahre alter Mann waren gegen 15.35 Uhr in der Bahnlinie 302 in Streit geraten. Beim Verlassen der Bahn an der Haltestelle Heinrich-König-Platz sprühte der 22-Jährige dem anderen Beteiligten Pfefferspray ins Gesicht.

Zu Fuß in den U-Bahn-Tunnel geflüchtet

Hier gibt es mehr Artikel und Bilder aus GelsenkirchenDaraufhin kam es zu einem Gerangel mit dem 19-Jährigen sowie zwei seiner Begleiter, in dessen Folge sich der 22 Jahre alte Gelsenkirchener losriss und zu Fuß in den U-Bahn-Tunnel flüchtete. Der komplette Schienenverkehr musste eingestellt werden, ehe sich auch die alarmierten Polizeibeamten in den Tunnel begaben. Der verletzte 19-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte stellten das Pfefferspray sicher und leiteten Ermittlungen ein.