Gelsenkirchen: Frau hebt Bargeld mit gestohlener EC-Karte ab

Gelsenkirchen Einen weiteren Fall von Diebstahl und EC-Kartenbetrug versucht die Gelsenkirchener Polizei aufzuklären. Helfen könnte dieses Kamerabild.

Gelsenkirchen. Einen weiteren Fall von Diebstahl und EC-Kartenbetrug versucht die Gelsenkirchener Polizei mit einem Foto einer Verdächtigen aufzuklären. Der Diebstahl geschah in Gladbeck, illegal Geld abgehoben wurde kurz darauf in Gelsenkirchen-Buer.

Einem Ehepaar wurde nach Angaben der Polizei am Samstag, 16.

November 2019, gegen 10.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts an der Hornstraße in Gladbeck eine Geldbörse gestohlen. Die Unbekannte steht im Verdacht, mit der dort erbeuteten EC-Karte etwa eine Stunde später Bargeld an einem Geldautomaten in Gelsenkirchen-Buer abgehoben zu haben. Eine Überwachungskamera filmte sie dabei.

Nun bittet die Polizei um die Mithilfe der Bürger, um die Gesuchte zu identifizieren. Wer Hinweise zu der abgebildeten Frau geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei

Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 7212 (Kriminalkommissariat 12) oder

0209 365 8240 (Kriminalwache) zu melden.

