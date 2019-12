Gelsenkirchen-Bismarck. Wegen des starken Regens bemerkte ein Pkw-Fahrer in Gelsenkirchen-Bismarck eine Fußgängerin zu spät und fuhr sie an. Sie wurde schwer verletzt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gelsenkirchen: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Schwer verletzt wurde am Freitag, 13. Dezember, eine 42-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Bismarckstraße/Florastraße. Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer, der die Bismarckstraße in Richtung Süden befuhr, bemerkte wegen des starken Regens beim Abbiegen nach links auf die Florastraße die Fußgängerin zu spät, welche gerade die Florastraße bei Grünlicht überquerte. Er fuhr die 42-Jährige an, so dass die Frau stürzte und sich schwer verletzte. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde sie mit einem Krankenwagen zur Weiterbehandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb.