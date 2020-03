Gelsenkirchen-Buer. Nach vielen Jahren Pause erklingt die Anlage am Juwelier-Gebäude an der Hochstraße in Gelsenkirchen wieder. Die Bueraner sind begeistert.

Der Bummel über Buers Einkaufsmeile, er wirkt in Zeiten der Coronakrise nur mäßig attraktiv angesichts geschlossener Geschäfte und Restaurants. Eine Privatinitiative von Immobilien-Eigentümerin Petra Meese könnte das jetzt ändern. Sie hat das Glockenspiel an ihrem Juwelier-Haus an der Hochstraße 17 nach vielen Jahren wieder instand setzen lassen. Und plötzlich erinnert sich so mancher: Richtig, so klingt Buer!

"Ich wollte einfach etwas für die Bueraner tun", mag Petra Meese gar nicht so viel Aufhebens um die Geschichte machen. Sie fand, nach der jahrelangen Pause sei es schlicht an der Zeit gewesen, das Glockenspiel der Firma Ed. Korfhage & Söhne aus Melle bei Osnabrück wieder zu reaktivieren. "Denn all die Jahre bin ich immer wieder von Bürgern auf das Glockenspiel angesprochen worden."

Gelsenkirchener Glocken spielen mehr als 30 Volkslieder

In den 1960er-Jahren über dem damaligen Juwelier-, Uhrmacher- und Augenoptiker-Geschäft Meese angebracht, erklang die Musik noch mit Hilfe von Lochkarten. "Diese Funktionsweise hat die Firma Korfhage durch ein moderneres Gerät ersetzt", berichtet Petra Meese, froh darüber, dass der Aufwand am Ende doch geringer war als erwartet. "Die Glocken mussten nicht einmal neu gestimmt werden."

Wer werktags über die Hochstraße spaziert, kann zugleich auf akustische Entdeckungsreise gehen: Zwischen 9 und 12 sowie zwischen 15 und 18 Uhr erklingen alle 15 Minuten ein bis vier Glockenschläge. "Um 12 und 17 Uhr ist dann ein Lied zu hören. Die Mittagszeit und den Sonntag haben wir mit Rücksicht auf die Nachbarn bewusst ausgespart", so Petra Meese, deren Initiative in den sozialen Netzwerken auf viel Lob stieß: Fotos wurden gepostet, begeisterte Kommentare geschrieben.

Was es auf die Ohren gibt, ist ein wechselndes Repertoire an Volksliedern. Die Palette reicht von "Wem Gott will rechte Gunst erweisen" über "Am Brunnen vor dem Tore" bis hin zu "Der Kuckuck und der Esel". Es versteht sich von selbst, dass da das Steigerlied nicht fehlen darf. "Insgesamt sind es mehr als 30 Stücke", erzählt die 63-Jährige. So wird das Frische-Luft-Schnappen in der Fußgängerzone auch in Coronazeiten nicht langweilig - und danach kann die Musik dann beim Shoppen für einen beschwingt-flotten Schritt sorgen.