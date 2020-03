Gelsenkirchen-Erle. Es gibt gute Nachrichten für die Nahversorgung in Gelsenkirchen-Erle: An der Cranger Straße wird es in Zukunft einige Veränderungen geben.

Es sind gute Nachrichten für alle Menschen aus Gelsenkirchen-Erle. Und es sind Nachrichten, die Bezirksbürgermeister Wilfried Heidl (SPD) auch ein Stück weit überrascht haben, im positiven Sinne. In der letzten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses Anfang März wurde mündlich mitgeteilt, dass es an der Cranger Straße in Zukunft einige Veränderungen in Sachen Nahversorgung geben wird.

Gelsenkirchen: Altes Woolworth-Gebäude soll abgerissen werden

Demnach soll das alte Gebäude, in dem Woolworth derzeit seinen Sitz hat, abgerissen und durch ein neues ersetzt werden. Von Seiten der Stadt heißt es dazu, dass der Eigentümer der Immobilie beabsichtige, bis zum Sommer 2020 einen Bauantrag einzureichen. "Obwohl wir von der Nachricht überrascht wurden, sind wir ganz positiv darauf eingegangen", berichtet Wilfried Heidl. Und er fügt hinzu: "Wir begrüßen diese Nachricht sehr. Dadurch wird der untere Teil Erles dann wieder gut versorgt sein."

Die Planung vor Ort setzt auf eine Erweiterung: Das Grundstück hinter dem aktuellen Gebäude an der Schulstraße sei miteinbezogen und bereits erworben worden, heißt es aus der Stadtverwaltung. Das schafft Platz. Denn im Erdgeschoss sollen sich nach WAZ-Informationen ein Rewe-Markt mit knapp 1900 Quadratmetern Fläche und eben auch wieder Woolworth mit rund 1300 Quadratmetern Fläche ansiedeln.

Gelsenkirchen: Rewe hat grundsätzliches Interesse am Erler Standort

Auf Nachfrage der Redaktion bei Rewe Dortmund betonte man das grundsätzliche Interesse an dem Standort an der Cranger Straße. Routinemäßig prüfe man eine mögliche Eignung. "In diesem Zusammenhang werden derzeit intensive Gespräche mit dem Eigentümer des Objektes geführt", erklärt Annika Amshove, Sprecherin in der Rewe-Dortmund-Unternehmenskommunikation.

Die "Entwicklung eines zukunftsfähigen Supermarktstandortes" hänge jedoch von verschiedenen Faktoren ab, die stets individuell zu berücksichtigen seien und nicht pauschalisiert werden könnten und "daher intensive Planungen erfordern."

Nachfolge in der alten Rewe-Immobilie soll Penny werden

Von Seiten der Woolwoorth GmbH heißt es auf Nachfrage: "Wir sind lediglich Mieter der Immobilie und sind daher nur grob über das Bauvorhaben informiert", so Diana Peisert, Referentin in der Unternehmenskommunikation. Und sie ergänzt: "Derzeit verfügen wir über 1500 Quadratmeter Verkaufsfläche. Auch nach dem Umbau dürfen wir Räumlichkeiten in einer ähnlichen Größenordnung erwarten."

Zum Hintergrund: Rewe hatte den alten Standort an der Cranger Straße Anfang 2019 aufgegeben. Der Nachfolger in dieser Immobilie soll nun Penny werden. Ein Eröffnungstermin nach einem Umbau könnte im Frühjahr oder Sommer 2020 sein.

Woolworth ist sehr zufrieden mit dem Erler Standort

Woolworth ist seit November 1973 an der Cranger Straße vertreten und "seither sehr zufrieden mit dem Standort", heißt es aus dem Unternehmen. Die Lage sei gut, die Größe der Verkaufsfläche biete eine optimale Präsentation der Waren.

Die Cranger Straße selbst gilt in Gelsenkirchen als sehr begehrter Einzelhandelsstandort. Seitens der Stadt heißt es, dass sich bereits seit Jahren verschiedene Lebensmittelhändler dort ansiedeln wollen oder ihre schon bestehenden Flächen vergrößern wollen - bisher allerdings mangels verfügbarer Flächen ohne Erfolg.

Parken an der Cranger Straße über ein Parkdeck

Das könnte sich nun ändern. Die Erweiterung des bebaubaren Grundstücks schafft Fläche. Das Parken soll über ein Parkdeck auf dem Dach mit Zufahrt von der Schulstraße aus erfolgen, eventuell auch mit einigen ebenerdigen Parkplätzen in der Schulstraße. Entlang der Cranger Straße soll das Gebäude dreigeschossig mit Wohnungen im Obergeschoss gestaltet und nach hinten hin dann abflachen, zum Parkdeck.

Die Stadt habe grundsätzliches Einverständnis zur Planung signalisiert, so die Verwaltung. Weitere Details wie Lärmschutz, Verkehr, umgebender Denkmalschutz der Kirche sollen bei den Planungen eine Berücksichtigung finden - und entsprechende Gutachten erstellt werden.

Cranger Straße in Erle ist ein Nebenzentrum

>>> Die Cranger Straße in Erle ist im städtischen Einzelhandelskonzept als Nebenzentrum eingestuft. Generell ist die Stadt Gelsenkirchen mit Vollsortimentern gegenüber Discountern unterversorgt.

Die zukünftige Rewe-Filiale soll eine wohnungsnahe Lebensmittelversorgung bieten - anders als beispielsweise die Marktkauf-Filiale, die in sich in einer so genannten nicht integrierten Lage im Gewerbegebiet Emscherstraße befindet.

