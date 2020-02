Gelsenkirchen: Haftbefehle gegen 54-Jährigen vollstreckt

Die Polizei Gelsenkirchen nahm am Donnerstag einen 54-Jährigen fest. (Symbolbild)

Gelsenkirchen-Altstadt. Festnahme in Gelsenkirchen: Die Polizei konnte einen 54-Jährigen verhaften, gegen den gleich zwei Haftbefehle vorlagen.

Die Gelsenkirchener Polizei nahm nach eigenen Angaben am Donnerstag, 13. Februar, gegen 9 Uhr, einen 54-Jährigen an der Kirchstraße in der Altstadt fest.

Gegen den Gelsenkirchener lagen ein Untersuchungshaftbefehl wegen Drogenhandels und ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Erschleichens von Leistungen vor. Er wurde zunächst ins Polizeigewahrsam, später dann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.