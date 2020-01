Gelsenkirchen: Hakenkreuz an Jugendzentrum Hassel geschmiert

Gelsenkirchen-Hassel. Ein oder mehrere Täter haben in Gelsenkirchen ein Hakenkreuz und „Sieg Heil“ an ein Jugendzentrum geschmiert. Der Staatsschutz ermittelt.

Derzeit noch unbekannte Täter haben Hakenkreuze an die Fassade einer Jugendeinrichtung in Gelsenkirchen geschmiert.

Eine 31-jährige Frau alarmierte am Dienstag, 28. Januar, die Polizei alarmiert, weil sie an der Tür des Jugendzentrums an der Mehringstraße im Stadtteil Hassel Farbschmierereien entdeckt hatte. Täter hatten dort unter anderem ein Hakenkreuz hinterlassen. Zudem fanden die Beamten an der danebenliegenden Hauswand den Schriftzug „Sieg Heil“.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen in Gelsenkirchen aufgenommen

Der oder die Täter müssen die verbotenen Schriftzeichen in der Zeit von Sonntag, 26. Januar,18 Uhr bis Dienstag, 28. Januar, 11.30 Uhr, angebracht haben. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, bittet die Polizei Gelsenkirchen, sich zu melden.

Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209 365-8501 (Staatsschutz) oder -8240 (Kriminalwache).