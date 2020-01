Gelsenkirchen-Horst hat kaum Probleme mit Schrottimmobilien

Es gibt sie in Horst und Beckhausen, aber im Vergleich zu anderen Stadtteilen hat der Bezirk West nur ein relativ geringes Problem mit „problematisch geführten oder belegten Objekten“ – im Volksmund „Schrottimmobilien“ genannt. Darüber informierte Markus Horstmann, Abteilungsleiter Wohnungswesen im städtischen Referat Stadtplanung, die Bezirksvertretung West. Insgesamt zehn Gebäude habe die Verwaltung im Blick: acht in Horst und zwei in Beckhausen; zwölf bis 15 weitere würden kontrolliert.

„Das ist noch eine überschaubare Größenordnung. Insgesamt zählen wir 400 bis 500 Problemhäuser in Gesamt-Gelsenkirchen“, erklärte Horstmann in seinem mündlichen Sachstandsbericht, den die SPD-Fraktion beantragt hatte. Von den 45 Schrottimmobilien, die die Stadt in den letzten Jahren komplett räumen ließ, befand sich eine in Horst. Wo genau die Immobilien stehen, wollte Horstmann in Hinblick auf den Datenschutz nicht sagen.

Stadt hofft, dass Gebäude an der Emil-Zimmermann-Allee 1 abgerissen werden kann

Eine Ausnahme macht Stadtrat Christopher Schmitt selbst: Er nannte das Gebäude Emil-Zimmermann-Allee 1/Horster Straße als markantes Beispiel für das Engagement der Stadt, mit Hilfe des Wohnungsaufsichts-Gesetzes gegen verwahrloste Objekte vorzugehen, die Mieter etwa gesundheitlichen Gefahren aussetzten bzw. deren Eigentümer der Verkehrssicherungspflicht in einem besonderen Maß nicht nachkämen. „Mit Hilfe des Rückbaugebotes ist es uns gelungen, mehr Druck auszuüben“, hofft Schmitt, dass die Immobilie zeitnah abgerissen werden und so der Stadtteil aufgewertet werden kann.

Die Stadt Gelsenkirchen sei in Sachen Rückbaugebot-Umsetzung federführend. „Wir probieren das bundesweit erstmals aus“, berichtete Schmitt, dass viele andere Städte die Initiative aufmerksam verfolgten. Wie berichtet, bekommt die Stadt viel Unterstützung aus der Bürgerschaft: Im September hatten die SPD-Ortsvereine Buer-Mitte II und III sowie Beckhausen Oberbürgermeister Frank Baranowski fast 400 Unterschriften übergeben, mit denen Bürger die Forderung nach Rückbau von Schrottimmobilien vor Ort dokumentierten.