Gelsenkirchen: IHK richtet Plattform für Arbeiter-Tausch ein

Die IHK Nord Westfalen und weitere Industrie- und Handelskammern in NRW haben in der Corona-Krise eine kostenlose Plattform für Unternehmen zum Austausch von Arbeitnehmern geschaffen. „Während viele Unternehmer ihre Belegschaft in Kurzarbeit schicken müssen, haben andere Mühe, der steigenden Nachfrage nach ihren Produkten oder Dienstleistungen gerecht zu werden, weil ihnen Arbeitskräfte fehlen“, erläutert IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Fritz Jaeckel den Hintergrund. „Wer jetzt dringend personelle Unterstützung benötigt, kann via Teamtausch Unternehmer kontaktieren, die ihre Mitarbeiter kurzfristig entleihen können.“

Die Plattform Teamtausch sei eine einfache und unbürokratische Hilfe zur Selbsthilfe, betont Jaeckel. Sie lebe davon, dass jetzt erst einmal möglichst viele Unternehmen ihre Angebote eintragen. Firmen mit aktuell geringem Arbeitsaufkommen geben an, wie viele Arbeitskräfte sie temporär entleihen können. Betriebe, die im Zuge der Corona-Pandemie hingegen personelle Unterstützung benötigen, veröffentlichen, wie viele Mitarbeiter sie für welche Tätigkeiten suchen. Passen Angebot und Nachfrage zusammen, werden klären die Details der Mitarbeiterentsendung verhandelt.

Plattform soll Unternehmen in der Region zusammenbringen

Die Internetbörse wurde als nicht-kommerzielles Produkt von der Inform GmbH mit Unterstützung der IHK Aachen entwickelt. Die IHK Nord Westfalen gehört zu den ersten Kammern in NRW, die sich dem Projekt angeschlossen haben. Teamtausch soll nun interessierte Unternehmen im Münsterland und in der Emscher-Lippe-Region zusammenbringen.

Die Nutzung der Online-Plattform erfordert eine kostenfreie Registrierung unter www.teamtausch.de.

