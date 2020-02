Keith Richards blickt auf die Propsteikirche St. Augustinus, Jimi Hendrix Aug’ in Aug’ mit Charlie Chaplin – im Marienhospital Gelsenkirchen ist genau das noch bis Ende März zu sehen. Hubert Noe hat die großformatigen Bilder mit den genannten Motiven in Acryl auf Leinwand gemalt. Sie laden Besucher im Erdgeschoss des Hauses im Bereich der Ambulanzen zum Innehalten.

Keith Richards blickt auf die Propsteikirche St. Augustinus

Ein Triptychon als Hommage an Charlie Chaplin. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Hubert Noe geizt weder mit Farbe noch mit Form. Mit kräftigem Pinselstrich und nicht minder kräftigen Farben in Acryl hat er die Rock-Legenden auf die Leinwand gebracht, der Malstil ungestüm wie die Porträtierten selbst, die Gesichter auch vom Leben gezeichnet. Deutlich sanfter in Farbe und Stil und scheinbar die Stadtansicht mit schemenhaften Flaneuren vor der Propsteikirche. Daneben Charlie Chaplin mit dem Kind, das Motiv nachempfunden dem Plakat des Films „The Kid“, aber auch den Schwarz-weiß-Film taucht Noe in strahlende Farben. Chaplin widmet er zudem ein Triptychon, eine Hommage an den Filmkünstler.

Das Lieblingswerk von Hubert Noe, im Hauptberuf Leiter der Druckerei an St. Augustinus, ist allerdings ein abstraktes. Eine Komposition in Rot, Blau und Gelb mit einem Strudel im Zentrum, der den Betrachter magisch ins Bild zieht. Bei den abstrakten Arbeiten steht für Noe vor der Malkomposition häufig eine reliefartige Strukturierung der Leinwand mit Sand und Bindemittelmitteln. Eine besondere Beziehung hat Noe zu seinem Grace-Jones-Porträt mit Fliegerkappe. Er war der Ikone bei einem Auftritt in Bochum begegnet, bekam eine Rose von ihr. Die Erinnerung bannte er auf Leinwand.

Ausstellungsreigen bis Anfang 2021 durchgeplant

Das Lieblingswerk von Hubert Noe, das nach der Ausstellung zurück in sein Wohnzimmer wandert. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Die (zum Großteil käuflichen) Arbeiten von Hubert Noe sind noch bis zum 21. März im Erdgeschoss des Krankenhauses zu sehen. Ab 28. März bis Mitte Juni dann zeigt Gordana Djukic „colori di mare“, die Farben des Meeres. Ihr folgen Arbeiten von Doris Schmoll und Helmut Roscinowski, die bis Mitte Oktober Besucher künstlerisch inspirieren sollen. Mitglieder der Malkurse von Marion Maus auf der Kunststation Rheinelbe beschließen den Ausstellungsreigen 2020. Das nächste Jahr startet im MHG künstlerisch mit Fotos von Mitgliedern der Sezession Gelsenkirchener Lichtbildner.

Künstler, die die Klinik selbst als Ausstellungsplattform nutzen möchten, können sich an die Organisatorin der Ausstellungen im Haus, Ute Kwasnitza, unter wenden.