Gelsenkirchen: KC Grün-Weiß Resse startet bei Gala durch

„Grün-weiße Farben, bis die Bühne bebt, grün-weiße Liebe, die nie vergeht.“ Einen besseren Auftakt als dieses Vereinslied könnte man sich nicht vorstellen für die Galasitzung des KC Grün Weiß Resse in der Aula der Erler Gesamtschule. Peter „Pit“ Nawotka hat diesen Partykracher nicht nur geschrieben, er trägt ihn auch vor – abgerundet durch kleine, aber virtuose Tanzeinlagen. Er kann beginnen, dieser Abend, der Aushängeschild ist der Resser, weil hier so viele eigene Gruppen das Programm gestalten, und zugleich der Höhepunkt denn es wird die höchste Auszeichnung im Resser Karneval verliehen.

Bunt ist das Programm, das sogar mit einer Premiere aufwartet. „Unsere Frauentanzgruppe Funky Greens ist neu dabei – eine Antwort auf das neue Männerballett Taktlos, das im vergangenen Jahr gegründet wurde“, erzählt Anika Laßek, die Pressesprecherin, und verrät: Die Damen bieten Showtanz. Insgesamt ist man glücklich über solch vielfältiges Programm, gestemmt aus eigener Kraft. „Da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, dass sich immer neue Gruppen zusammenfinden und wir als Verein immer wieder überraschen können.“

Zauberhafte Choreografien sorgen für Jubel

Die Nachwuchsgarde des KC Grün-Weiß Gelsenkirchen-Resse beeindruckte bei der Galasitzung mit temporeichem Gardetanz, gespickt mit akrobatischen Elementen. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

So stehen denn auch im ersten Teil des Abends die Garden im Mittelpunkt. Den Auftakt machen die Minis mit ihrem Showtanz, in welchem sie an die „Mini Playback-Show“ und ganz große Hits erinnern. Los geht’s mit „Barbie Girl“, da bringen die Kleinen ganz zauberhaft ihre Choreografie auf die Bühne. Dann folgt „Sing Hallelujah“, gespickt mit einer Breakdance-Einlage, die im Publikum für Jubel sorgt. In der Zugabe begeistern die Mädchen mit „Simply The Best“ – was für ein Statements der jüngsten Tänzer.

Die Nachwuchsgarde präsentiert sich mit einem schönen Gardetanz, der temporeich ist, viel Beinarbeit beinhaltet und gespickt ist mit akrobatischen Höhepunkten – eine sehr aparte Truppe mit einer charmanten Bühnenshow. Das würdigen die Jecken mit Jubel und Applaus. Dann zeigen auch die Großen ihr Können; sie haben einen sehr besonderen Gardetanz einstudiert. Der kombiniert zeitlose Popmusik von Michael Jackson bis Gloria Gaynor mit klassischen Gardeelementen und ist mit Pfiff und Augenzwinkern aufbereitet zu einer rundum ansprechenden Choreografie.

Auszeichnung „Resser Träne“ für Laura Poell

Mittlerweile nicht mehr in der ersten Reihe steht bei jenen Programmhöhepunkten Laura Poell. Sie ist heute eine der beiden Trainerinnen der Großen Garde. Und mehr noch: Den Ressern ist die junge Frau ein wichtiges Mitglied, das den Verein nach außen präsentiert und nach innen prägt. Dafür erhält die 25-Jährige heute die „Resser Träne“, die höchste Auszeichnung, die der Verein zu vergeben hat. Eine besondere Ehre ist, dass jene sonst an Menschen geht, die etwas älter sind. „Sie hat das mehr als verdient“, erklärt Anika Laßek, was der ganze Vorstand denkt. „Sie tanzt, seitdem sie vier Jahre alt ist. Sie war Kinderprinzessin und Stadtprinzessin, sie trainiert die Garde.“ Mehr noch: „Sie strahlt einfach Lebensfreude aus.“